Junts avisa Sánchez que la "cacera de Puigdemont" és un "putiferio" que enterra la taula de diàleg

Míriam Nogueras @ep





La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, ha avisat aquest dimecres al president de Govern, Pedro Sánchez, que la "cacera" i detenció de l'expresident Carles Puigdemont ha suposat "un putiferio" i "ho ha canviat tot". Per això, ha donat per morta la taula de diàleg sobre Catalunya recalcant que no es pot negociar amb qui "no mana" i està en mans de "institucions que abanderen el feixisme".





Així l'hi ha traslladat a la sessió de control a Govern al Congrés, en què també ha acusat l'Executiu de tenir "intervinguts els mòbils" de molts independentistes

Sánchez, que no ha consumit tot el temps de què disposava per respondre a la portaveu de Junts, ha confessat que se li feia "molt difícil" donar-li la rèplica i ha comparat el seu discurs amb el d'un jugador de la NBA que, segons ha relatat, creu que "darrere de les vacunes hi ha una conspiració" i volen "connectar als negres amb un ordinador que té un pla satànic".





"Ni vostè mateixa es creu el que està dient avui aquí", ha conclòs Sánchez, incidint en "Espanya és un Estat social i democràtic de dret" i que el 80 per cent dels catalans volen que es dialogui per arribar a "un acord "i rebutgen la" unilateralitat "que propugna Junts.