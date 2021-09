Un actor d'una casa de la terror apunyala accidentalment a un nen d'11 anys

Un actor d'una casa del terror d'Ohio (Estats Units) està sent jutjat per clavar una punyalada al peu de un nen de 11 anys. Christopher Pogozelski, de 22 anys, estava treballant a la casa embruixada dels 7 pisos de l'infern al recinte firal del comtat de Cuyahoga a principis d'aquest mes quan va tractar d'espantar un nen de 11 anys que va assumir que el seu ganivet era un accessori .





"Estava raspant el terra amb el ganivet i jugant amb ells", va dir la mare de l'infant, Karen Bednarski, a The Washington Post. "I el meu fill li va dir: 'No tinc por, el teu ganivet és fals'. Llavors l'home va dir: 'Oh, és real. Creu-me, és real '. I aquí va ser quan va començar a fer broma amb punxar al peu fins que, accidentalment, ho va fer. .





Casa de l'terror a Ohio





El nen va patir un tall al dit de el peu esquerre, segons un informe policial obtingut per The Post i News maig Cleveland. Pogozelski està acusat d'agressió negligent després de l'incident de el 18 de setembre, informen els mitjans de comunicació.





L'informe policial indica que Pogozelski els va dir als oficials que havia portat el ganivet de casa, en lloc d'usar les armes falses proporcionades per la casa embruixada. Va admetre que "fer servir el ganivet no va ser una bona idea i que la lesió va ser un accident", segons News maig.





El ganivet va ser confiscat i Pogozelski va ser acomiadat, va dir a The Post Rodney Geffert, president de Night Scream Entertainment, propietària de l'atracció. Geffert ha dit que Pogozelski "es va disculpar sense parar" després del incident.