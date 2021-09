Riera (CUP) demana que Aragonès "posi data al referèndum"

Carles Riera @ep





El diputat de la CUP Carles Riera ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que "posi data al referèndum" i que organitzi un embat democràtic --un dels punts de l'acord d'investidura amb ERC--.





"President, posi data al referèndum, no perdi el tren d'Escòcia", ha reclamat en la seva intervenció aquest dimecres al Debat de Política General al Parlament, i també ha demanat que s'activi el full de ruta independentista i es celebri aquest referèndum abans de 2025.





El diputat anticapitalista ha acusat el Govern d'estar "jugant la carta de la desactivació del conflicte, de la desescalada de la confrontació", i també ha criticat que estiguin posant la Generalitat al servei de l'agenda bilateral del PSOE, en les seves paraules.





També ha criticat que l'Executiu de Aragonès està contribuint a "normalitzar la repressió", i li ha dit el diàleg no s'ha de donar mai mentre hi hagi aquesta repressió, citant casos com la detenció de Puigdemont i els CDR del 23S jutjats per terrorisme.





TAULA DE DIÀLEG, "FRACÀS ABSOLUT"





Per a Riera, la taula de diàleg va ser "un fracàs absolut", perquè considera que no té agenda, ni horitzó, ni proposta per tensar a l'Estat, i ha defensat que Catalunya no pot embarrancar --ha dit textualment-- en aquesta taula.





Ha acusat el Govern de no complir amb l'acord d'investidura: "I ho saben", i ha sostingut que per negociar els Pressupostos amb la CUP han de donar un gir de 180 graus a l'esquerra i independentista i complir els compromisos de l'acord de investidura.





Riera considera que incrementar el volum dels pressupostos "no vol dir res", i ha apostat per redirigir aquesta expansió dels comptes cap als serveis públics.