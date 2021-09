"Lorca a Catalunya": itineraris de l'autor granadí per terres catalanes

Es recorden habitualment els viatges de Federico García Lorca a Cadaqués i l'estreta relació que va tenir amb Ana Maria i Salvador Dalí, però la veritat és que l'autor granadí va mostrar un acreditat interès per Catalunya en general, de la qual es va manifestar públicament enfervorit entusiasta i en on va tenir molts altres amics (Gasch, Foix, Sagarra, Josep Maria Planes i un llarg etcètera) amb els quals va compartir tertúlies, trobades i experiències. Cal subratllar que va ser precisament en el teatre Goya de la ciutat comtal on va estrenar el 1927 la seva primera obra teatral, "Mariana Pineda" i també l'última, "Doña Rosita la soltera", el 1935 al Principal. En tots dos casos amb Margarida Xirgu, a la qual li va lligar una entranyable amistat, com a protagonista.





Salvador Giné reconstrueix en "Federico García Lorca a Catalunya" (Viena edicions) els periples de l'autor per terra catalanes, particularment per Barcelona, de l'Hotel Ritz a el Barri Xinès, de Montjuïc a l'Tibidabo, passant pel Turó Park, encara que van ser les Rambles les que mereixerien seus majors elogis (afortunadament no les ha pogut veure en la seva realitat actual, amb impersonals xiringuitos, sense ocells i nits tristes i solitàries). Però també, és clar, per l'Empordà i altres poblacions com l'Hospitalet de Llobregat, Sitges, Badalona, Terrassa, Tarragona, Sant Cugat de Vallès, Reus, Manresa, Molins de Rei, Vic, Igualada, Martorell i Sabadell.





Es tracta, per tant, d'una veritable guia que permet resseguir la petjada lorquiana, que l'autor l'enriqueix amb nombroses dades sobre els llocs, establiments, teatres, hotels, restaurants, parcs, teatres, cabarets, tuguris i altres llocs visitats pel poeta. En molts casos, desapareguts o transformats tan profundament que li serien irreconeixibles a l'autor granadí. Tot això va acompanyat de nombrosos gràfics: fotos de la presència de Lorca en diversos punts, catàlegs, programes, dibuixos de la seva autoria, anuncis de les seves estrenes o conferències i retalls de premsa sobre la seva activitat teatral. Això no evita que el ensopegui amb algunes hipòtesis sorprenents, com la d'acusar el bisbe Irurita de "eximi franquista" (el prelat va ser assassinat abans que Franco fos el que va arribar a ser i resulta força dubtós que el bisbe pogués haver-lo conegut mai) ; o al·ludir a "la derrota al 1714 de les tropes catalans per els espayoles" (ambdues lluitaven pel que creien legítim rei d'Espanya, tant a Castella com a Catalunya hi va haver partidaris d'un i altre pretendent i el més eficaç defensor de Barcelona fou un castellà anomenat Villarroel) Una pena que l'excel·lent treball de Giné quedi enfosquit per aquests diguem-ne lapsus.





I, en fi, no podem menys que compartir el lament que s'inclou en les seves pàgines sobre l'escassa presència de Federico García Lorca a la toponímia barcelonina, excepte una modesta carrer del més allunyat extraradi (per cert, la del Bisbe va portar el seu nom durant la guerra, com el d'Irurita durant el franquisme; trist destí el d'aquesta cèntrica via a l'haver hagut de honrar successivament a dues persones assassinades per les seves idees) i alguna làpida escampada. El record de la seva empremta bé mereixeria una presència més explícita i digna. Molts llocs hi ha perfectament adequats per a això.