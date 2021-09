Goirigolzarri: "La tecnologia es converteix en un avantatge competitiu només si es posa a servei dels clients"

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha reclamat la necessitat que tots els actors dels serveis bancaris es regeixin per les mateixes regles: "Perquè el procés de transformació i d'inversió en tecnologia i innovació creï valor a mitjà termini, necessitem que les regles de joc, la regulació, siguin les mateixes per a tots aquells que portin a terme la mateixa activitat, independentment de quin sector procedents. En cas contrari, es generarà un arbitratge regulador que, com hem vist en el passat, pot posar en perill el sistema financer global ".





José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank





Durant el seu discurs d'inauguració del WSBI Innovation Forum, organitzat per CaixaBank i l'Institut Mundial de Caixes d'Estalvis i Bancs Detallistes (WSBI, per les sigles en anglès), Goirigolzarri ha destacat els grans avantatges que la innovació suposa per al sector bancari en un entorn de transfomació digital: "l'ús de la tecnologia i la digitalització és una important eina que tenim a la nostra disposició per superar els reptes de el sector bancari mundial, però cal tenir en compte que la tecnologia es converteix en un avantatge competitiu només si es posa a servei dels ciutadans i dels clients, millorant la seva experiència i facilitant-los la vida ".





Per Goirigolzarri, la "tecnologia no pot ser un fi en si mateixa, sinó que ha de ser l'eina per millorar la societat", i ha recordat els reptes que pot comportar: "Encara que des del sector bancari es veu la tecnologia com una gran aliada , ja que permet oferir el millor servei als clients i millorar l'eficiència, també ha rebaixat les barreres d'entrada a el sector a nous actors ", el que comporta la necessitat d'homogeneïtzar la regulació per a tots els actors que intervenen en la indústria dels serveis financers.





Innovation Forum WSBI 2021





El president de CaixaBank ha estat l'encarregat d'inaugurar el fòrum anual WSBI, que enguany porta com a títol 'L'horitzó de la (r) evolució bancària', i que tindrà lloc en format virtual al llarg de tres dimecres consecutius: 29 de setembre i 6 i 13 d'octubre. Per Goirigolzarri, aquest tipus de trobades sectorials són necessaris per avançar en la millora de la indústria: "El debat sobre el paper de la tecnologia i la innovació en el sector bancari s'ha de fer amb la perspectiva de compartir i intercanviar les millors pràctiques perquè, sense dubte, la millor manera d'impulsar la innovació és a través de la col·laboració ".





En aquest sentit, Chris de Noose, director general del WSBI, ha destacat que "Els bancs se situen en plena intersecció de la interacció amb el client i l'aprofitament del big data i les tecnologies de la informació. Tenim el potencial de col·locar-nos en l'avantguarda de la innovació i espero que aquest fòrum sigui un dels catalitzadors que ajudin a alliberar tot aquest potencial ".





Per la seva banda, José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank, ha apuntant que la revolució digital està afectant a tots els sectors econòmics i a tots els països, i la pandèmia ha accelerat els seus efectes, el que ha obligat a el sector de la banca minorista a portar a terme un gran esforç de transformació: "CaixaBank és un gran exemple d'aquest esforç, amb els canals digitals més innovadors, que avui fan servir el 70% dels nostres clients".





Defensa de la sostenibilitat





En el seu discurs, Goirigolzarri també ha volgut llançar un missatge a tot el sector, perquè junts puguin treballar en la defensa de la sostenibilitat, sense deixar ningú enrere: "Estem ja en una fase de recuperació, però cal destacar que aquesta recuperació porta amb si grans desigualtats, que van a incrementar la bretxa ja existent entre les diferents economies mundials ". Ha apuntat, a més, que "com a societat hem de tenir l'ambició d'aprofitar la gran oportunitat que tenim davant nostre per crear, junts, una economia i una societat més resilient, que sigui capaç de superar els grans reptes als quals ens enfrontem" .





Per això, Goirigolzarri ha defensat que, "hem de comprometre'ns per defensar la sostenibilitat i la millora del medi ambient, i hem de treballar per incrementar la cohesió social, ja que la millor manera d'assegurar el progrés mundial és que la recuperació econòmica arribi a tots els països i a totes les persones ".





En la primera sessió de l'WSBI Innovation Forum 2021, centrada en la banca minorista, també han participat Chris de Noose i Peter Simon, directors generals del WSBI; i Carme Artigas, secretària d'Estat per a la digitalització i la IA de el Govern d'Espanya, entre d'altres reconeguts directius i experts de el sector.