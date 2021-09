Carrizosa (Cs) augura que el Govern no durarà ni dos anys per les seves "pactes inestables"

Carlos Carrizosa @ep





El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha augurat que el Govern no durarà ni dos anys pels "pactes inestables" d'ERC amb Junts i la CUP, i ha acusat tant a ERC com a Junts d'estar embrancats en un combat per l'espai independentista, en les seves paraules.





"Vostès, només en quatre mesos, ja estan en guerra, com abans de les eleccions. En la legislatura del 2017 de Puigdemont, ERC va estrènyer fins que Junts va saltar al buit, i ara se la volen tornar", ha dit en la seva intervenció en la segona sessió del Debat de Política General (DPG) al Parlament aquest dimecres.





Ha titllat el projecte de Govern de fracassat i ha defensat que la independència genera frustració i que no es materialitzarà, segons ell, i ha defensat que davant d'una voluntat de culminar la independència Cs vol "culminar l'alliberament de tots els catalans d'aquesta elit extractiva ".





"La seva Govern és improductiu i tan cremat com ho estava el Govern de Torra. Només els hem vist negociar amnistia i autodeterminació i buscar diners sota les pedres per malversadors. I a més no han demostrat talla política davant la possibilitat d'ampliació del Prat, deixant escapar una inversió de milions ", ha afegit.





Per Carrizosa, Aragonès i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont s'assemblen més del que la ciutadania creu i li ha replicat: "Igual que parem els peus a Puigdemont, se'ls pararem a vostè si a la fi consumeixi aquest embat antidemocràtic per ser més independentista que la CUP i que Junts ".





PSC, "MULETA DEL NACIONALISME"





També ha retret al president del PSC al Parlament, Salvador Illa, que "baixi el cap i faci de crossa del nacionalisme" quan és el cap de l'oposició, i li ha demanat que no es doni per vençut als 4 mesos de començar la legislatura.





Sobre la Direcció Superior de la Policia Nacional de la Via Laietana de Barcelona, ha criticat que el Govern vulgui "imputar les tortures del franquisme a la Policia, reescriure la història i sembrar discòrdia i divisió", i ha recordat que Cs ha exigit al president de Govern, Pedro Sánchez, que es comprometi a mantenir la comissaria.