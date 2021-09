Kiko Rivera s'acomiada de la seva àvia atacant a Isabel Pantoja: "Els teus fills no em deixen acomiadar-me de tu"

Kiko Rivera amb la seva mare Isabel Pantoja @ep





La família Pantoja viu un dels seus pitjors moments després de la mort de la matriarca de el clan, Ana Martín, als 90 anys. Una mort que ha enxampat Kiko Rivera a l'illa La Graciosa, a on viatjava aquest dimarts a la tarda amb Irene Rosales i les seves filles per assistir al casament de la seva cosina Anabel Pantoja.





Completament destrossat, Kiko ha estat el primer membre de la família a reaccionar públicament a la mort de la seva àvia - a qui estava molt unit i a la qual no veia des que va esclatar la guerra contra Isabel Pantoja fa un any - acomiadant-se de la seva 'iaia' amb un emotiu text a les seves xarxes socials.





"Avui t'has anat i amb tu s'ha anat part de la meva vida. No sé què fer estic perdut i en" La Graciosa "Vaig tenir els meus dubtes de venir però a la fi vaig arriscar i vaig perdre. Iaia de la meva ànima tants mesos sense veure't i ara ja no et veuré mai més ", començava un Kiko daevastat per la mort de la seva àvia.





No obstant això, i malgrat el seu dolor, el Dj no ha dubtat a llançar un retret públic contra la seva mare, que no li va permetre visitar la senyora Ana en els últims temps: "La meva àvia, a la qual no deixen que vagi a acomiadar-me per merdes de problemes familiars. Ordres expresses des Cantora ... "No volem que vingui ningú".





"No sé res només sé per la tele perquè ningú m'ha cridat per dir-me res. No sé què es va fer ni on, ni horaris ni absolutament res", s'ha lamentat, confessant què és l'únic que vol ara mateix: "Només vull que em deixin acomiadar-me de la meva àvia. No vull saber de ningú més, tots els altres m'importen una merda. Perquè són uns indesitjables tots ". Un duríssim missatge amb el qual Kiko augmenta, encara més, la bretxa insalvable que ja li separava de la seva mare.





Finalment, el fill d'Isabel Pantoja ha confessat com se sent en aquests duríssims moments dedicant-li unes desoladores paraules a la seva àvia: "Em quedo esperant i resant-te. Em quedaré quiet i callat pensant-te. Els teus fills no em deixen acomiadar-me, ni tan sols m'han informat del teu estat. Ho sento molt iaia. em sento trencat, sol i desolat. La teva ànima viu en mi i encara que no em pugui acomiadar de tu (ho vaig fer en el seu moment) però ara ho necessito una altra vegada, sempre et portaré en mi . Descansa en Pau iaia. Per sempre el teu nét favorit ", ha estat el comiat d'un destrossat Kiko que plora la mort d'un dels pilars de la seva vida.