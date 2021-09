Joves danesos estan introduint-se sobres de nicotina per l'anus i el prepuci

Caixa de snus - Viquipèdia





Una nova moda s'està convertint en un seriós perill per a la salut pública a Dinamarca: els joves s'estan ficant sobrets de nicotina a l'anus i el prepuci, segons informa Vice. Aquesta tendència, sens dubte estranya, està desconcertant als experts en salut de país.





L'Institut Nacional de Salut de Dinamarca i experts en Salut de tot el país han confirmat aquesta tendència a Vice. Però a més, l'esmentada publicació ha trobat múltiples publicacions en fòrums danesos on els usuaris informen sobre com introduir la nicotina en certes parts del cos, com l'anus o el prepuci.





Les bossetes de nicotina són bastant populars en els països de nord d'Europa. El producte és conegut com snus, i és fabricat a Suècia. Es tracta d'una substància il·legalitzada en tots els països de la UE on es fabrica.





Fins ara, aquests sobrets s'han consumit col·locant-los sota el llavi superior, donant una lleugera sensació de cremor a la geniva.





Un adolescent va relatar a Vice com ell i el seu grup es van introduir la borsa de nicotina en el prepuci durant una festa. També han estat confirmats altres casos pel mateix Ministeri de Sanitat danès.





"Es van emborratxar i un d'ells va oblidar treure el sobret de nicotina del prepuci", relaten a Vice. "Al matí següent quan va despertar, el seu penis estava vermell, molt inflat i li feia mal. Va ser la primera i última vegada que va usar un ", relaten els serveis d'emergència.