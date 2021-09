VÍDEO: Una dona supera una greu infecció tenint només un 2% de possibilitats de sobreviure

Al setembre de 2020, Bridgette Garsa, de 39 anys, de Texas (EUA) va notar un gra en el seu darrere que va pensar que no era "res de què preocupar-se". Deu dies després es va despertar d'una migdiada desorientada i la seva cama estava coberta de butllofes, de manera que va haver de ser ingressada a l'hospital.





A l'hospital se li va diagnosticar fascitis necrotitzant, una infecció bacteriana greu que afecta el teixit sota la pell, els músculs i òrgans circumdants, i va passar 17 dies a cures intensives.

















Més tard, va ser sotmesa a set operacions, vuit empelts de pell i una amputació de la cama esquerra per sota del genoll mentre els metges lluitaven per aturar la propagació de la infecció. El diagnòstic no era gens encoratjador, segons els metges que la van tractar, Bridgette tenia tan sols un 2% de probabilitats de sobreviure.







"Em feia mal la cama, però no vaig anar a el metge pel coronavirus. No volia arriscar-me a contreure-i vaig pensar que el dolor desapareixeria", va dir la dona a Daily Mail.





Bridgette no sap on va poder contraure el bacteri, però, entre les hipòtesis estudiades es creu que va poder haver-la contret després de la picada d'una aranya.





Després de quatre setmanes a l'hospital, la dona va haver de reaprendre a caminar i ara, un any després, és completament autònoma i independent.