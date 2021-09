Sálvame Congrés: Sánchez i Casado s'esbronquen en la sessió de control a Govern

Pau casat i Pedro Sánchez / @Moncloa





El Congrés dels Diputats ha estat l'espectador mut d'una nova bronca política d'alta volada entre els líders de l'bipartidisme espanyol (PSOE-PP) i on algunes preguntes s'han quedat sense resposta. Cadascú ha dit el que ha volgut i la tensió ha pujat decibels entre el President de Govern, Pedro Sánchez i el líder de l'oposició, Pablo Casado.





En aquest sentit Pedro Sánchez no ha volgut respondre a totes les qüestions plantejades per Casado ja reprès a el líder d'el PP per la seva actitud. Sánchez ha criticat que Casado li demanés respostes "si o no" i ha defensat que el seu Executiu fa "política útil" i li ha demanat a PP que doni un cop de mà, que assumeixi la seva derrota a les urnes i abandoni la "insubmissió constitucional" per a renovar el Consell General de Poder Judicial (CGPJ).





Sánchez també ha repreguntat a Casat afirmant: "No s'ha adonat que els espanyols siguin de dretes, d'esquerres, de centre, de nord, de sud, de les illes o de la península, estan fins al capdamunt de la bronca, els insults i els crits que profereixen en aquest Parlament ".







CASADO VOL QUE SÁNCHEZ POSI ORDRE EN EL SEU GOVERN DE "GRILLS"



El president popular li ha demanat a el cap de l'Executiu que aclareixi si va autoritzar l'entrada a Espanya de l'líder d'el Front Polisario i en referència a Puigdemont, si "va ordenar falsejar els comptes públics per quadrar un pressupost radical a cops de martell" i ha formulat aquestes preguntes fins en dues ocasions sense obtenir resposta.





A Casado no li ha agradat les respostes de Sánchez i li ha contestat que "si no està disposat a defensar Espanya de delinqüents i de la crisi econòmica que vostè ha empitjorat, vagi-se'n i deixi'ns als altres fer-ho".





També ha acusat Sánchez que fa a la recuperació econòmica, de "mentir als espanyols ia Europa".







Tampoc ha perdut l'ocasió Casado d'atacar el funcionament de l'equip de Govern de Sánchez i li ha etzibat: "és de vergonya que tingui ministres barallant-se en públic per les pensions, la reforma laboral, el salari mínim o la llum. Posi ordre en aquesta gàbia de grills d'una vegada ".