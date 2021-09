RTVE elegirà el pròxim representant espanyol per a Eurovisió al Benidorm Fest, amb dues semifinals i una final

@rtve





RTVE ha posat en marxa el concurs per a la selecció de l'artista o grup i la cançó que representaran Espanya en el Festival d'Eurovisió 2022, que se celebrarà el proper mes de maig a Itàlia.





Segons ha anunciat la Corporació pública, serà un procés obert en el qual els interessats podran participar a través de formulari (rtve.es/television/eurovision/benidorm-fest) o invitació directa, que prolongarà la recepció de candidatures durant un mes, i que finalitzarà a finals del mes de gener al Benidorm Fest 2022.





En relació amb l'esmentat esdeveniment musical, RTVE ha detallat que durant tres dies, Benidorm acollirà les gales --dos semifinals i una final-- de les que sortirà el proper representant espanyol al certamen europeu.





Segons les bases del concurs publicades aquest dimecres, poden presentar-se a la mateixa autors, compositors, intèrprets o grups musicals més grans de 16 anys a data 1 de maig de 2022; de nacionalitat espanyola o residència permanent a Espanya i, al menys, el 50% dels participants en el cas de ser un grup.





Així mateix, els compositors podran presentar un sol tema com a autors principals, i un màxim de dos addicionals com autors; mentre que els intèrprets només poden presentar-se interpretant un tema. Els autors podran suggerir un intèrpret associat a la seva cançó. No podran participar els que formin part de concursos per a representar a un altre país a Eurovisió.





Pel que fa a les cançons, tindran una durada mínima de 2 minuts 30 segons i un màxim de 3 minuts, i hauran de ser originals i no haver estat publicades, interpretades o distribuïdes, en tot o part, abans de l'1 de setembre de 2021. També hauran incloure lletra en castellà i / o llengües cooficials d'Espanya. Així mateix, poden participar temes amb fragments en idiomes estrangers, sempre que no superin més del 35% de la lletra en aquest idioma.





RTVE ha precisat que el concurs es compon de quatre fases. A la primera, els interessats es podran inscriure a la web de RTVE i omplir un formulari; o bé podran ser convidats de manera directa per RTVE. Seran proposats per aquesta via intèrprets i autors de reconegut prestigi del panorama musical actual per presentar propostes al procés de selecció. RTVE podrà també proposar a artistes de reconegut prestigi la interpretació de cançons presentades via web. El termini d'aquesta fase es perllongarà durant un mes, del 29 de setembre al 29 d'octubre, ambdós inclosos.





A la segona fase tindrà lloc la valoració de les propostes. Per a això, RTVE constituirà un jurat que podrà estar compost per professionals de RTVE i de la indústria musical, que seleccionaran un màxim de 12 participants i 6 suplents. De les 12 propostes, un mínim de dos seran escollides de les rebudes a través del web.





"La paritat de gènere, la combinació de grans noms amb petits descobriments, la varietat d'estils i la porta oberta a noves músiques seran els criteris principals pels quals es regirà el jurat, que farà pública la seva decisió entre els mesos de novembre i desembre ", ha avançat RTVE, que ha afegit que les fases tres i quatre del procés tindran lloc a Benidorm.





BENIDORM FEST 2022





A la fi del pròxim mes de gener se celebrarà el Benidorm Fest 2022, un festival que acollirà les dues últimes fases del procés: dues semifinals i una gran final que seran emeses en directe a RTVE. En cadascuna d'elles hi participaran sis semifinalistes; les tres més votades de cada semifinal es classificaran per a la final.





El guanyador serà elegit per votació: 50% jurat professional (60% nacional, 40% internacional); i 50% públic (25% televot, 25% compost per una mostra de la població espanyola seleccionada mitjançant regles estadístiques i demoscòpiques). "Un criteri --utilitzat en festivals com San Remo o Melodifestivalen-- que assegurarà que el resultat final reculli de la manera més fidel possible els gustos de la major part dels espanyols", ha subratllat.





RTVE va anunciar el passat mes de juliol la celebració a Benidorm de la selecció del representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió 2022, després d'un acord amb la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Benidorm; i la creació d'un grup de treball encarregat de dissenyar i impulsar la participació d'Espanya en el certamen europeu en els propers anys.





El grup de treball --que depèn directament de la directora de Continguts Generals de RTVE, Amalia Martínez de Velasco, i que està coordinat per Ana María Bordas, directora de Originals de RTVE-- està compost per Eva Mora, cap de Delegació d'Eurovisió ; Maria Eizaguirre, directora de Comunicació i Participació de RTVE; Esteban Carrer, de Màrqueting RTVE; César Vallejo, responsable de Documental Digital i enviat especial en sis edicions de festival; Irene Mahía, coordinadora de Continguts d'Actualitat de Playz i enviada especial a Eurovisió en sis edicions; Fernando Macías, de RTVE Play, coordinador del web d'Eurovisió a RTVE i enviat especial des de 2018; Javier García, periodista d'Informatius de RTVE; Jordi Vives, realitzador de programes musicals; Julia Varela, comentarista d'Eurovisió des de 2015 i directora i presentadora de 'Tarda del que tard', a RNE; i els especialistes de Radio 3 Virginia Díaz ( '180 graus', 'Trossets' a La 2) i Julio Ródenas ( 'Turbo 3').