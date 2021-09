Sarkozy dóna suport a Casado: "La primera vegada que el vaig veure a l'Elisi fa 11 anys li vaig dir que un dia seria president"

L'expresident de França Nicolas Sarkozy ha expressat aquest dimecres el seu suport al líder del PP, Pablo Casado, i ha revelat que la primera vegada que el va veure a l'Elisi fa onze anys li va dir: "Tu un dia seràs president de el Govern d'Espanya" .





Sarkozy @ep





Així s'ha pronunciat en la tercera jornada de la Convenció del PP que se celebra a Madrid, on Sarkozy ha estat el convidat estrella per debatre sobre 'societat oberta i els seus enemics'. Prèviament ha participat l'expresident de la Comissió Europea José Manuel Duraro Barroso.





En alguns sectors de el partit ha sorprès aquesta invitació perquè l'expresident francès va ser condemnat el març a tres anys de presó pels delictes de corrupció i tràfic d'influències. No obstant això, fonts de la direcció del PP han precisat que aquesta invitació es va cursar abans d'aquesta decisió judicial i posen el focus en la seva gestió.





Sarkozy ha donat el seu suport a Casat i ha assenyalat que des que el va veure fa 11 anys per primera vegada li va dir que seria president. "No necessitava 1 ser molt intel·ligent per dir-ho perquè n'hi ha prou amb veure-li i entenem exactament el que té al cor", ha proclamat, en una intervenció molt aplaudida per l'auditori.





RECOMANA A EL PP AMPLIAR PER GUANYAR





En aquest punt, ha animat Casat i al PP a sumar a més persones al seu projecte en la seva estratègia. "Vam guanyar quan un es àmplia i reuneix. Perdem quan un s'estreny. Aquesta és la realitat a Espanya, França i a tot arreu", ha proclamat. A aquest respecte, ha assenyalat que els populismes van arribar perquè els partits tradicionals no van dir "res". "El problema ve de nosaltres abans, no d'ells", ha postil·lat.





L'expresident francès ha afirmat que per a ell ser europeu és estar a favor de les reformes i "no de l'immobilisme". Al seu entendre, la UE "es mor" si s'instal·la a l'immobilisme. Després definir-se de "dretes", ha precisat que això no vol dir que sigui "conservador" perquè està a favor de el moviment i la presa d'iniciatives, així com de "la passió del debat polític".





A més, ha reflexionat que si els populistes "tenen talent" entre els votants és perquè els partits tradicionals no han dit "res". "Per això els que no tenen res a dir, ho diuen amb aquesta força. Però el problema ve de nosaltres abans, no d'ells", ha manifestat.





DEMANA A EL PP NO SER "tímid"





Dit això, Sarkozy --que en el passat va acudir a més conclaves del PP-- ha recomanat a Casat i al seu partit no ser "timorats" sinó ser "molt forts en les conviccions i molt oberts a la pràctica de la política".





"El meu consell és que prengueu les decisions que tingueu de prendre i expliqueu als espanyols la visió que teniu. Els que estigueu d'acord, que s'uneixin a vosaltres com l'immens exèrcit dels enamorats d'Espanya i els que no estiguin d'acord, que lluitin contra vosaltres ", ha manifestat.





Finalment, ha afirmat que "tota la vida ha fet política", que és com "la sang a les venes". "Mai em vaig penedir. No heu de penedeixen de la vostra elecció. No hi ha un centímetre del meu cos que tingui una cicatriu, però si ho hagués de tornar a fer, ho tornaria a fer, amb més força i més velocitat perquè la política és la vida ", ha proclamat, per concloure:" Us sento vius. Visca el PP ".