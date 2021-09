Cap a una economia digital intel·ligent

La pandèmia ha causat un dany a l'economia mundial sense precedents en temps recents. Ni tan sols la crisi de 2008 va tenir efectes tan devastadors com els que ha causat el confinament d'una part important de la població mundial, amb unes conseqüències terribles sobre la demanda de béns i serveis, el comerç internacional, i el volum de producció, que es ha contret pràcticament en tot el planeta.





Unsplash





Cada vegada hi ha més consens en què la recuperació econòmica passa per la digitalització. L'adopció de tecnologies digitals per part de les empreses i els ciutadans ja era abans de la crisi provocada pel Covid-19 una profunda tendència de canvi, però ara es perfila com una condició indispensable per a la reconstrucció.





Una economia digital presenta una sèrie de característiques generals:





- Autònoma, elimina o limita la interacció humana.





- Augmentada, potencia l'efectivitat i l'eficiència de les accions humanes.





- És àgil i ràpida en l'execució, i a més escalable.





- Està representada digitalment, de manera que permet adquirir coneixement a través de l'analítica de dades.





- Està interconnectada i és compatible, permetent que els dispositius es comuniquin entre si i aprenguin els uns dels altres.





La pandèmia no és més que una baula dins d'una cadena de transformació que té un ventall temporal molt més ampli. L'objectiu és aconseguir crear a mig termini una economia intel·ligent, i, per això, el digital ha de ser un eix transversal que estigui present en totes les estratègies de desenvolupament. Cal impulsar una infraestructura de comunicacions de banda ampla, tant mòbil com fixa, capaç de suportar serveis de dades cada vegada més avançats i avantguardistes. D'altra banda, les accions a emprendre han de ser inclusives per no deixar a cap col·lectiu al marge, i han de tenir en compte els principis de sostenibilitat ambiental. És igualment cal promoure l'alfabetització digital entre treballadors, els entorns de treball seran cada vegada més tecnològics, i entre els ciutadans, perquè puguin beneficiar-se i aprofitar al màxim els serveis que ofereix la societat digital.





Poc abans de l'explosió de la pandèmia, la Comissió Europea va publicar el document Donar forma al futur digital d'Europa, que estableix les directrius que han de guiar la transformació digital del continent. El principal postulat d'aquesta declaració és que el futur d'Europa ha de ser verd i digital, i per això, advoca per un canvi de rumb cap al desenvolupament de solucions mediambientalment sostenibles.





Enfront de les formes de progrés imposades des de l'exterior, la Comissió defensa una societat digital ancorada en els valors europeus, que beneficiï a tots els ciutadans enriquint les seves vides, i permetent-desenvolupar-se, prendre decisions i triar, sense excloure ningú ( "La transformació digital només pot funcionar si funciona pota tots i no només per a uns pocs "). L'estratègia europea té un horitzó temporal de cinc anys, i s'assenta sobre tres grans principis:





- Una tecnologia que redundi en benefici de les persones.





- Una economia justa i competitiva.





- Una societat oberta, democràtica i sostenible.





- La reconstrucció després de la crisi passa necessàriament per la digitalització per desenvolupar una economia intel·ligent garant d'alts nivells de productivitat i competitivitat.