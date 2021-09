Colau evita ser reprovada pels aldarulls de la Mercè amb l'abstenció de Ciutadans, PP i BCN Canvi

@EP





El ple de Barcelona ha declinat aquest dimecres reprovar a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, pels altercats i bombones que es van produir en el marc de la Mercè, tal com van demanar els grups municipals d'ERC i Junts.





La proposta d'ambdues formacions, que s'ha debatut en un ple extraordinari que s'ha celebrat després de la sessió ordinària, no ha prosperat pels vots en contra dels grups de Govern municipal, BComú i PSC, i les abstencions de Cs, PP, BCN Canvi i de la regidora no adscrita Marilén Barceló.





En el mateix text, ERC i Junts també demanaven la reprovació del primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni; del tinent d'alcalde i regidor de Presidència, Jordi Martí, i del tinent d'alcalde de Seguretat i Prevenció de la ciutat, Albert Batlle.





RENÚNCIA COMPETENCIAL



El regidor d'ERC Jordi Coronas ha retret la "arrogància" de Batlle per dir que el dispositiu de prevenció era bo i ha criticat Collboni per la seva renúncia competencial absoluta enfront dels aldarulls, en les seves paraules.





A més, ha demanat reflexionar sobre aquest fenomen i millorar les mesures de prevenció per evitar que es produeixin episodis similars, així com evitar la criminalització dels joves, als quals creu que s'ha de "reconnectar" amb la societat.





La líder de Junts a Bacelona, Elsa Artadi, ha assegurat que BComú i PSC "han perdut el control de la ciutat" i que els aldarulls de la Mercè són la punta d'iceberg del problema de seguretat que afrontar la ciutat, segons ella.





"La ciutat no s'ho mereix. Si no volen assumir responsabilitats marxeu", ha afegit la regidora, que ha recordat que Colau és la màxima responsable en matèria de seguretat a la ciutat.





PROBLEMA COMPLEX



Colau ha donat suport a la feina de la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, dels tinents d'alcalde Batlle, Martí i Collboni, i ha destacat la col·laboració amb la Conselleria d'Interior, ha mostrat la seva solidaritat amb la resta d'alcaldes que s'han gestionat problemes similars als seus municipis, i ha recordat que es tracta d'un tema de salut pública.





Per la seva banda, Batlle ha assegurat que els aldarulls i bombones són "un problema complex, que ve de lluny i que ens es resoldrà en dos dies", pel que ha demanat unitat política i policial per afrontar-lo, i ha destacat la lleialtat institucional entre Ajuntament i Govern.





Ha negat que hi hagi impunitat per aquests actes, i ha recordat que s 'han produït fins a 66 detencions: "No és només una problemàtica de Barcelona, ho és en molts altres municipis de Catalunya. Necessitem una reflexió general perquè les ciutats no són compartiments estancs ".





Martí ha acusat Junts de voler "destruir-ho tot" i ha lamentat que ERC hagi donat suport a la petició de reprovació, i ha coincidit amb Batlle en què els botellots són un fenomen que es produeix a la resta de Catalunya i d'Espanya.





CORRESPONSABLES





La líder de Cs a la ciutat, Llum Guilarte, ha qualificat el ple plantejat per ERC i Junts de gest tacticista i electoralista, i els ha acusat de ser coresponsables d'aquesta situació per "animar els CDR a cremar carrers".





Bou (PP) ha dit que Junts i ERC són tan responsables com les persones a les que volen reprovar perquè estan governant la Generalitat i que Barcelona "té el joc esportiu de cremar contenidors" perquè en el seu moment l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, i Colau van transmetre que es podia fer el que es volgués, segons ell.





Eva Parera (Bcn Canvi) ha dit que ERC i Junts fan "pedagogia de la desobediència des de les institucions" i diuen no als botellots però sí a cremar contenidors -en les seves paraules-, i ha lamentat que no hagin mostrat suport als cossos de seguretat i dit que els joves tenen la seva part de responsabilitat en els incidents.





La regidora no adscrita, Marilén Barceló, ha assegurat que li agrada que es condemni la violència, però que li agradaria que es condemnés sempre, i que no li serveix "l'excusa" que es digui que aquests aldarulls i bombones s'han produït en altres ciutats i que l'Ajuntament és responsable d'això, però el Govern també.