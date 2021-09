Catalunya és la comunitat preferida pels ciberdelinqüents

@EP





Una de les conseqüències que ha portat la pandèmia de la Covid-19, sens dubte, ha estat l'augment exponencial de l'ús de les tecnologies. Un exemple d'això és el que revela l'estudi publicat a finals del 2020 per ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa, el qual constata que gairebé una quarta part de les empreses catalanes han introduït serveis de comerç electrònic al llarg de l’any passat.







Aquest creixement de l'entorn digital, però també ha provocat que els malfactors es mudin de canal i acudeixin al context online. "Les dades comptabilitzades des de 2016 confirmen que la ciberdelinqüència és una tendència a l'alça i que augmenta progressivament el seu pes proporcional dins el conjunt de la criminalitat", ha informat aquest dimecres el Ministeri d'Interior.





I això no és tot. Seguint el VIII Informe sobre Cibercriminalitat de la Direcció General de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat, Catalunya va ser la comunitat capdavantera en aquest tipus de delicte el 2020, amb una xifra total de 48.794 infraccions. La província amb més actes denunciats per cibercriminalitat va ser Barcelona, amb un total de 35.708 casos, seguida per Girona amb 5.376 casos, Tarragona amb 4.683 casos i Lleida amb 3.027 casos.









Un 31,9% MÉS DE CIBERDELICTES QUE EL 2019





Pel que fa al conjunt de l'Estat, el document explica que el 2020 les diferents policies que actuen a Espanya van registrar 287.963 fets presumptament delictius relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions, fet que suposa un increment del 31,9% respecte al 2019 i un 16,3% del total de delictes del 2020.





Si es classifica per categories delictives, la major part van ser fraus informàtics (estafes), amb el 89,6% de les 280.000 infraccions contabilitzades. A molta distància aparèixen les amenaces i coaccions comeses a través d'Internet (14.066 casos), que representen un 4,9%, i la falsificació informàtica, amb 6.289 casos.









Pel que fa al perfil del ciberdelinqüent, l'informe assenyala que majoritàriament són homes (73,3% dels detinguts o investigats), d'entre 26 i 40 anys i de nacionalitat espanyola. Així mateix, normalment estan presumptament implicats amb la comissió de fraus informàtics, amenaces i coaccions i delictes sexuals.





Des del punt de vista geogràfic, la distribució de la ciberdelinqüència situa Catalunya, Madrid, Andalusia i la Comunitat Valenciana entre les comunitats autònomes que concentren més infraccions penals.