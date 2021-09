Els set símptomes clau per saber si tens Covid-19

Test Covid-19 @ep





Una nova investigació, publicada a la revista 'PLOS Medicine' per Marc Chadeau-Hyam i Paul Elliott, de l'Imperial College de Londres (Regne Unit), i els seus col·legues, ha comprovat que es pot utilitzar un conjunt de 7 símptomes, considerats conjuntament, per maximitzar la detecció de COVID-19 en la comunitat.





La detecció ràpida de la infecció per SARS-CoV-2 a la comunitat és fonamental per garantir un control eficaç de la transmissió. Quan la capacitat de les proves és limitada, és important utilitzar-les de la manera més eficient possible, el que inclou l'ús dels símptomes més informatius per a l'assignació de les proves.





En el nou estudi, els investigadors van obtenir hisops de coll i nas amb resultats vàlids de la prova PCR de la SARS-CoV-2 de 1.147.345 voluntaris d'Anglaterra de 5 anys o més. Les dades es van recollir en 8 rondes de proves realitzades entre juny de 2020 i gener de 2021 com a part de l'estudi real-time Assessment of Community Transmission-1 (REACT-1) i es va preguntar als participants sobre els símptomes que havien experimentat en la setmana anterior a la prova.





Es va desenvolupar un model basat en les dades obtingudes durant les rondes 2 a 7, amb 7 símptomes seleccionats com predictius positius conjunts de la positivitat de la PCR: pèrdua o canvi d'olor, pèrdua o canvi de gust, febre, nova tos persistent, calfreds , pèrdua de gana i dolors musculars.





Els primers 4 d'aquests símptomes s'utilitzen actualment al Regne Unit per determinar l'elegibilitat per a les proves de PCR comunitàries. A la vuitena ronda de proves, el model resultant va predir la positivitat de la PCR amb una àrea sota la corba de 0,77, i la realització de proves a persones de la comunitat amb almenys 1 dels 7 símptomes seleccionats com predictius positius va donar una sensibilitat, especificitat i valors predictius positius del 74%, 64% i 9,7%, respectivament.





La modelització va suggerir que l'ús dels 7 símptomes identificats per a l'assignació de la prova PCR donaria lloc al fet que entre el 30% i el 40% dels individus simptomàtics a Anglaterra fossin elegibles per a una prova (enfront del 10% actual) i, si tots els elegibles se sotmetessin a la prova, donaria lloc a la detecció del 70% al 75% dels casos positius.





"Per tal de millorar les taxes de detecció de la positivitat de la PCR i, en conseqüència, millorar el control de la transmissió viral a través de mesures d'aïllament, proposaríem ampliar la llista de símptomes utilitzats per al triatge als 7 símptomes que identifiquem ", expliquen els autors.





"Aquestes troballes suggereixen que moltes persones amb COVID-19 no se sotmetran a proves -i, per tant, no s'autoaïllarà- perquè els seus símptomes no coincideixen amb els utilitzats en l'actual guia de salut pública per ajudar a identificar les persones infectades" , afegeix Elliott.





"Entenem que és necessari establir criteris clars per a les proves, i que incloure molts símptomes que es troben normalment en altres malalties, com la grip estacional, podria fer que les persones s'autoaïllen innecessàriament --recomanen--. Espero que les nostres troballes sobre els símptomes més informatius signifiquin que el programa de proves pugui aprofitar les proves disponibles, ajudant a optimitzar la detecció de persones infectades ".