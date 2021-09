Les pensions mínimes i no contributives seran les que més pujaran el 2022

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha anunciat aquest dimecres que les pensions mínimes i no contributives pujaran el 2022 per sobre de l'IPC.





En declaracions a Onda Cero, el ministre ha indicat que, igual que passa amb el salari mínim interprofessional (SMI), les pensions mínimes i no contributives són un mecanisme "molt potent" per a la redistribució de renda i contribueix a anar tancant la bretxa de desigualtat.





José Luis Escrivá @ep





"En els pressuposts generals de l'Estat es reflectirà aquesta filosofia (...) Pujaran més que l'IPC", ha avançat Escrivà, que no ha precisat la xifra concreta en què es revaloraran les pensions mínimes i no contributives.





Precisament, CCOO i UGT van demanar la setmana passada, en el marc de la taula de diàleg social que negocia la segona pota de la reforma de les pensions, que es garanteixi "de manera estructural" la suficiència de les pensions més baixes, reclamant que en els PGE de 2022 s'inclogués ja una primera mesura orientada a aquest objectiu: pujar les mínimes i no contributives per sobre de l'IPC, que és el que es revaloraran l'any que ve les pensions amb caràcter general.





En les seves declaracions, Escrivà ha defensat la indexació de les pensions amb l'IPC, com recull la reforma acordada amb els agents socials i a la qual el PP ha presentat una esmena a la totalitat per defensar la reforma que va fer el Govern de Mariano Rajoy el 2013 .





"En tots els països d'Europa les pensions s'indexen amb l'IPC o amb els salaris (...) La gent gran no tenen capacitat d'ajust o reacció per mantenir el seu poder adquisitiu i el que suposaria la reforma de 2013 és que una persona amb una pensió de jubilació de 1.000 euros al mes percebria 700 euros en termes reals (per la pèrdua de poder adquisitiu derivada de no apujar la pensió amb l'IPC) ", ha subratllat.





El ministre ha estat molt crític amb la "desquiciada" reforma del PP de 2013, que condemnava als pensionistes a veure revalorarada la seva pensió només un 0,25% cada any i a perdre així poder de compra. A més, ha advertit que el factor de sostenibilitat plantejat en aquesta reforma provocava pèrdues en la quantia de la pensió, "penalitzant extraordinàriament als joves".





"Amb el factor de sostenibilitat, un jove que ara té 20 anys, en jubilar-se tindria una pensió un 20% menor. La reforma de 2013 és una cosa desquiciada. No suporta cap anàlisi i està mal dissenyada per tots costats", ha advertit.





Amb la reforma que Escrivà ha consensuat amb els agents socials partint de les recomanacions del Pacte de Toledo, el factor de sostenibilitat es deroga i es reemplaça per l'anomenat mecanisme d'equitat intergeneracional, els termes generals estan pactats en l'acord amb sindicats i empresaris, segons ha apuntat el ministre.





"El factor de sostenibilitat s'ajustava les pensions dels que entren en funció de l'esperança de vida. Això no té gaire sentit. El problema de sostenibilitat de les pensions està en les pròximes dues dècades (per la jubilació dels baby boomers). Després , a partir del 2050, la despesa en pensions torna a nivells manejables. Si tot el que hem fet en aquesta reforma no acabés de quallar, dins de X anys ho tornaríem a replantejar i aquest és el mecanisme d'equitat ", ha indicat.





CRÍTIQUES AL PP PER LA SEVA ESMENA A LA TOTALITAT





Així doncs, amb una reforma "fa goig", que és fruit de l'acord social, que està avalada per Brussel·les i que segueix les recomanacions acordades en el Pacte de Toledo, el ministre no entén per què el PP, que va votar a favor d'aquestes recomanacions, ha presentat una esmena a la totalitat al projecte de llei de reforma de les pensions que es debatrà demà al Congrés.





"Em produeix molta tristesa. No vaig a revelar les converses que he tingut en privat, però em produeix perplexitat. A veure qui del PP defensa demà l'esmena. Hauríem de tirar d'hemeroteca i veure el que han dit en el Pacte de Toledo durant aquests mesos, a part del que m'ha dit a mi la jerarquia del PP en privat ", ha assenyalat.





Al ministre li produeix a més "molt neguit" que es jugui amb els interessos de 9 milions de pensionistes "per raons partidistes de curt termini", que és "l'única explicació" que troba a l'esmena de PP.





UN SETEMBRE "MOLT DINÀMIC" A OCUPACIÓ QUE APUNTA A UN BON OCTUBRE





Preguntat per les dades d'afiliació del mes de setembre, que es coneixeran en uns dies, Escrivà ha avançat que setembre serà tan bo com l'agost, quan els ocupats van augmentar en 80.000 persones en termes desestacionalitzats.





"Setembre no només ha anat molt bé, sinó que estem tenint un final de mes molt dinàmic, el que apunta que octubre serà també bo. Es donaran creixements molt significatius de l'ocupació, hi ha una dinàmica en l'activitat econòmica des del mes de maig i va a més ", ha ressaltat el ministre.





Amb relació a l'acord per a la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 28 de febrer, Escrivà ha destacat que és mèrit de tots els que han participat en el mateix.





"El com es recorda, qui es posa la medalla i el soroll previ, tot això és igual. L'important és l'acord", ha afirmat a l'ésser preguntat si el pacte amb els agents socials va ser mèrit seu o de la vicepresidenta segona de Govern , Yolanda Díaz.