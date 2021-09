La CUP demana un referèndum en aquesta legislatura i retirar les distincions de Joan Carles I

@EP





El grup de la CUP al Parlament vol que la Cambra catalana es comprometi a "dur a terme un referèndum d'autodeterminació abans de finalitzar la XIV legislatura", i que també s'insti a la Generalitat, ajuntaments i al Congrés a retirar les distincions i homenatges al Rei emèrit Joan Carles I.





Així figura en la bateria de quinze propostes de resolució que han registrat els anticapitalistes al Parlament per al Debat de Política General, en què també reclamen que la Cambra insti la Generalitat a "iniciar immediatament els debats i treballs necessaris" per garantir la realització d'aquest referèndum.





Aquesta proposta ha generat debat a l'hemicicle, ja que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha recordat als 'cupaires' que l'acord d'investidura no fixava terminis per a la celebració d'un referèndum, i els ha retret haver-se assabentat de la mateixa pels mitjans de comunicació.





No obstant això, la CUP ha demanat que el Govern tingui "intel·ligència política" i utilitzi aquesta proposta per pressionar a la taula de diàleg, en la qual han reiterat que no creuen i consideren que és un fracàs.





Així mateix, volen que la Cambra demani a la Generalitat retirar les acusacions particulars contra manifestants i activistes, que deixi d'aplicar l'anomenada 'Llei Mordassa', i que els Mossos d'Esquadra no col·laborin "en les batudes racistes dels cossos policials espanyols ".





EMERGÈNCIES I CANVI DE MODEL DE DESENVOLUPAMENT



A més d'aquestes propostes sobre monarquia i autodeterminació, la bateria dels anticapitalistes compta amb altres dos blocs, tal com va explicar el diputat Carles Riera en roda de premsa el dimarts: el bloc de resposta a les emergències i el d'emergències de país i canvi del model de desenvolupament.





En el primer bloc i en l'àmbit de salut, defensen revertir els contractes de concessions i concerts que "n o suposen cap cost per a l'administració", avançar cap a un sistema sanitari de titularitat, gestió i aprovisionament públic, i recuperar el 5% de les retallades de 2010.





Plantejaran a la Cambra que promogui l'actuació coordinada dels serveis de salut, socials i educatius per a "fer front a situacions de major vulnerabilitat", i que es creï un grup de treball per al desplegament efectiu de Decret sobre Escola Inclusiva.





Volen que el Parlament insti a la Generalitat a aprovar de manera definitiva el pla sectorial d'habitatge, a invertir en el pressupost de 2022 "un mínim de 1.000 milions d'euros a polítiques d'habitatge", i incrementar el parc públic d'habitatge mitjançant l'expropiació de pisos de fons d'inversió i el tempteig i retracte de la cessió dels pisos de la Sareb.





També volen instar la Generalitat a fer un pla pilot de la Renda Bàsica Universal -una cosa que ja està inclòs en el Pla de Govern-, a fer més progressiu l'IRPF i a crear un impost sobre les grans fortunes en un termini de 60 dies.





JJOO D'HIVERN I AEROPORT



Pel que fa al bloc de canvi de model de país, la CUP proposa crear un fons de reconversió industrial i revisar els projectes "emblemàtics" dels Fons Europeus, i també ha demanat parar iniciatives com els Jocs Olímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona 2030, la renovació del contracte de Circuit de Catalunya i el projecte de la Ciutat del Motor.





Pel que fa a la xarxa aeroportuària, els 'cupaires' volen que la Cambra es manifesti en contra del projecte d'Aena d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, i que els 1.700 milions d'euros que s'hi han de destinar a l'ampliació serveixin per millorar la xarxa de transport públic catalana.





També han demanat el compromís de Parlament per a la creació d'una empresa energètica pública, així com una banca pública, i en matèria laboral, han proposat instar el Govern a salvaguardar i protegir els drets de les treballadores agràries temporeres.