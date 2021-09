Illa allarga la mà a Aragonès "si intentar redreçar el rumb" i cita a Jordi Pujol en el seu discurs

@EP





El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, s'ha ofert aquest dimecres al president de la Generalitat, Pere Aragonès, si opta per trencar inèrcies, com ha dit el president: "Crec que veu que no acabem d'anar bé. Si vostè en algun moment té el coratge d'intentar redreçar el rumb, a nosaltres i a mi ens té al seu costat".





En la rèplica a Aragonès en el Debat de Política General al Parlament, el cap de l'oposició ha subratllat que el preocupa que s'hagi paralitzat l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat; les discrepàncies de la Generalitat davant la proposta, i que creu que Aragonès sí que considera que s'ha d'ampliar, però "no s'acaba d'atrevir".





Illa ha citat paraules de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, en el seu discurs d'investidura d'abril de 1980, en què va assegurar estar obert a tots els suggeriments i col·laboracions, perquè Illa creu que tots són necessaris per a construir Catalunya: "També jo", i ha demanat a Carlos Carrizosa (Cs) i Alejandro Fernández (PP) exercir una política útil, en les seves paraules.





El dirigent socialista ha agraït a la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, la seva defensa del diàleg dins de Catalunya, i ha atorgat al de Junts, Albert Batet, el "cinturó negre de judo en política, amb la tàctica de l'empenta del contrari usant-la en benefici propi".





"Però jo no vaig contra vostè. Jo vull seure amb vostè, perquè vostè representa una part de Catalunya", i ha assegurat que el 'Govern alternatiu' en què s'ha articulat al PSC-Units per exercir la seva oposició és un intent d'ajudar , després del que ha elogiat de nou la concessió dels indults i ha dit que alguns han pogut recuperar relacions que volien reprendre.