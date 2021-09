Els comuns volen "aixecar ponts" tot i que són "antagònics" amb Junts

@EP





La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha avisat aquest dimecres al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no han vingut "a ser mediadors o àrbitres", però que sí que volen ajudar a aixecar ponts.





En la seva intervenció en el Debat de Política General al Parlament, ha apuntat també que els projectes dels comuns i de Junts són "antagònics", grup a què s'ha preguntat en què han fet avançar Catalunya en els últims deu anys.





"Tenim més autogovern? No. Hi ha més polítiques socials i millors? No. Estem encara intentant sortir de les retallades. A Barcelona, estem fent més habitatge públic que el Govern, i som pioners amb una energètica pública que és la més gran de l'Estat", ha reivindicat Albiach, entre altres qüestions.





També ha constatat a ERC i Junts que porten governant junts des de 2015, i els ha retret que les seves diferències no serveixen per millorar la vida de la gent, davant de les que tenen Unides Podem i el PSOE en el si de Govern: "El dia que les baralles de la Generalitat serveixin, com les nostres, per apujar el salari mínim, per aconseguir els indults i per reduir els beneficis de les elèctriques, les aplaudiré".





Albiach també ha assegurat que els comuns tenen propostes per resoldre el conflicte polític que han treballat conjuntament amb la vicepresidenta de Govern, Yolanda Díaz-que forma part de la taula de diàleg-, i ha demanat a Junts "prudència i sentit comú" i que no compari els governs de PP amb l'actual.