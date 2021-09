L'aprovació del DORA 2022-2026 deixa una inversió de 244,9 milions a l'Aeroport de Barcelona

@EP





Aena preveu una inversió 244.900.000 d'euros a l'Aeroport de Barcelona en els pròxims cinc anys -dels quals 65 aniran a adequar la T1-, de 24,3 milions en el de Girona, de 20,8 milions el Reus ( Tarragona) i de 3 a Sabadell (Barcelona).







El fixa el pla d'inversions per a 2022-2026 inclòs en el Document de Regulació Aeroportuària (Dora) II aprovat dimarts al Consell de Ministres i presentat aquest dimecres a la ministra de Transports, Raquel Sánchez. En total, la inversió als aeroports de Catalunya ascendeix a 293.100.000 d'euros des del 2022 al 2026.





La inversió prevista per al Prat dista del plantejament inicial de 1.700 milions que incloïa l'ampliació de la infraestructura, i que el Govern va suspendre per falta de "confiança" de Govern.





Les inversions previstes estan dividides en estratègiques, normatives, rellevants i altres, i no estan incloses aquelles que no tenen a veure amb l'activitat regulada, que en el cas de l'Aeroport de Barcelona són 75 milions.





INVERSIONS



Per Girona es preveu destinar fins a 1 0.000.000 d'euros en actuacions per al desenvolupament aeroportuari, mentre que la segona major inversió -de 8 milions- està prevista per a l'increment de la seguretat operacional.





En el cas de Reus, la major partida serà per l'increment d'aquest tipus de seguretat, amb 8,2 milions, mentre que s'invertiran prop de 4 en la millora de la seguretat de les persones i instal·lacions i en inversions de suport i reposició.





Per Sabadell, AENA ha planificat una inversió de 3 milions, dels quals la meitat (1,6) aniran destinats al reforç i contenció del talús, i la resta majoritàriament en inversions de suport i reposició i l'increment de la seguretat operacions.





BARCELONA



La inversió en l'Aeroport del Prat serà de 48,6 milions d'euros anuals durant aquests cinc anys, amb la principal partida (65,5) a l'adequació de la T1 i la segona, de 46 milions, a inversions de suport i reposició.





També invertirà 27,2 milions en la millora de la seguretat de les persones i instal·lacions, caràcter normatiu, i 21,4 a la sostenibilitat mediambiental, així com altres 18,6 milions en la millora de la seguretat de les persones i instal·lacions.





Les altres inversions es desglossen en actuacions en camp de vols i plataforma (16,1 milions), de caràcter rellevant, i una altra de 8 milions en aquest mateix àmbit de caràcter normatiu, així com 7 en l'increment de la seguretat operacional.