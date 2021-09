Mossos i Guàrdia Urbana troben 585 plantes de marihuana al barri de Sant Martí

@EP





Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat aquest dimecres 585 plantes de marihuana en un immoble de barri de Sant Martí de la ciutat, i han detingut un home.





En un apunt a Twitter recollit per Catalunyapress, han explicat que la investigació s'ha iniciat a causa d'unes queixes veïnals, i que a l'entrar, han intervingut 585 plantes de marihuana i 279 esqueixos.





Han expressat que s'ha detingut un home per un presumpte delicte contra la salut pública, i que d'aquí a l'immoble també han trobat una instal·lació per a la cura de les plantes, que s'ha inutilitzat per evitar el risc d'incendi.