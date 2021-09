La Taula de Parlament tramita la proposta de la CUP del referèndum i en rebutja una sobre Joan Carles I

@EP





La Taula de Parlament ha admès a tràmit aquest dimecres totes les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris per al Debat de Política General -inclosa la de la CUP que defensa un referèndum-, excepte una dels 'cupaires' sobre Joan Carles I, en anar dirigida a Congrés ja administracions municipals, i no a Parlament o al Govern.







En concret, l'escrit demanava que el Parlament instés a la Generalitat i també a les administracions municipals a retirar distincions i elements d'homenatge cap a Juan Carlos I, i al Congrés a crear una comissió d'investigació de la "trama vinculada a les presumptes il·legalitats i irregularitats comeses per membres de la Casa Reial i les influències polítiques, diplomàtiques i comercials amb l'Aràbia Saudita ".





Fonts de la Taula han explicat que no s'ha admès a tràmit aquesta proposta de resolució perquè els lletrats han indicat precisament que el Parlament no pot interpel·lar a aquestes institucions. Per la seva banda, fonts de la CUP han avançat que corregiran el redactat per esmenar aquest assumpte formal i es podrà admetre a tràmit la seva proposta.





Amb l'oposició de PSC-Units -l'únic partit no independentista amb representació a la taula-, sí que ha admès a tràmit la proposta també de la CUP perquè el Parlament es comprometi a dur a terme un referèndum d'autodeterminació abans que finalitzi aquesta legislatura, i perquè el Govern iniciï els debats i treballs necessaris per a garantir que es realitzi.





Els grups parlamentaris poden presentar peticions de reconsideració de les decisions de la Mesa, que previsiblement tornarà a reunir aquest dijous per abordar-abans que es votin en el ple de Parlament en el Debat de Política General, que es reprendrà a les 16.00 hores de dijous.





Durant el debat d'aquest dimecres, la proposta de la CUP ha agafat per sorpresa a president de la Generalitat, Pere Aragonès, que en la seva intervenció en el ple, ha retret als 'cupaires' no haver-li enviat el seu text i, en lloc d'això, haver-la fet pública a través dels mitjans.





El president els ha recordat que en el pacte que va segellar ERC amb la CUP per situar-lo enfront de l'Executiu no concretava la data d'un referèndum i els ha advertit que el Govern se circumscriu al que consta a l'acord.