L’absència injustificada de maquinistes de Renfe afecta el 47% dels serveis previstos

Les conseqüències de la vaga injustificada del sindicat de maquinistes SEMAF, i l’absència d’alguns d’ells als seus llocs de treball, estan afectant considerablement milers de persones usuàries de Rodalies des de primera hora d’aquest matí.

















El incompliment dels serveis mínims per part d’un grup de maquinistes està afectant el 47% del servei previst durant aquest dijous. Fins el moment, s’han hagut de cancel·lar la circulació de 81 trens.





RENFE lamenta que, "per la irresponsabilitat d’uns pocs maquinistes, milers de ciutadans i ciutadanes hagin tingut problemes per desplaçar-se als seus llocs de treball i d’estudi, afectant greument la seva mobilitat".





Els retards i la disminució de freqüències, a causa del incompliment dels serveis mínims anunciats i comunicats als maquinistes amb antelació, ha provocat segons Renfe, aglomeracions d’usuaris en algunes andanes i estacions. Per seguretat, Renfe ha pres la decisió de tancar les estacions de Terrassa Est i Mollet Sant Fost.





Per a RENFE, aquests fets i les seves derivades "són intolerables". Per això, la companyia està "estudiant les mesures a adoptar contra els maquinistes que han decidit no presentar-se als seus llocs de treball, malgrat disposar de carta de serveis mínim, en considerar que es tracta d’un acte deliberat".













Amb motiu de les jornades de vaga, RENFE ha reforçat la seva comunicació amb els viatgers que es puguin veure afectats, a través de tots els seus canals d’informació i atenció al client.





RENFE reitera, de nou, "les seves disculpes en els ciutadanOs per aquesta vaga sense motiu i lamenta les molèsties que s'estan ocasionant que esperen corregir al més aviat possible".











Com saber si al meu tren li afecta la vaga de maquinistes de Renfe?







Amb motiu de les jornades de vaga convocades per SEMAF, Renfe està reforçant, ja des d'aquesta mateixa nit, la comunicació amb els viatgers que es puguin veure afectats a través de tots els seus canals d'informació i atenció a client per les aturades aquest dijous, que s'allargaran els dies 1, 4, 5, 7, 8, 11 i 12 d'octubre.







A més de la informació que s'està publicant a la web renfe.com i en els diferents comptes de twitter @renfe @inforenfe així com @CercaniasMadrid, @CercaniasVLC i @rodalies, s'estan remetent més de 265.000 comunicacions personalitzades (mitjançant sms i mail) informant de possibles afectacions a clients d'AVE-Llarga Distància, titulars d'abonaments de Mitja Distància i usuaris que compten amb la targeta Renfe & Tu.





Durant les jornades de vaga, Renfe reforçarà el personal d'informació i atenció a client per poder comunicar les afectacions que es puguin produir com a conseqüència d'aquestes vagues que el Sindicat de Maquinistes porta a terme sense motiu real.





Què trens circulessin durant la vaga?





Els serveis mínims essencials, d'obligat compliment segons sentència de l'Audiència Nacional, s'estableixen en trens de Rodalies en funció dels diferents nuclis, línies i franges horàries, variant el percentatge entre uns màxims de l'75% en hora punta i de l'50% de l' servei habitual a la resta del dia.





En trens de Mitja Distància s'estableix una mitjana de l'65% dels serveis habituals, i en els d'Alta Velocitat i Llarga Distància, el 72%. Pel que fa als trens de mercaderies, s'estableix un percentatge de l'24% de el servei habitual.





Els viatgers poden consultar la informació sobre els serveis en estacions, telèfon 912.320.320, i en els comptes de Twitter @InfoRenfe, @CercaniasMadrid, @CercaniasVLC i @rodalies









Què fer si el meu bitllet és d'un viatge cancel·lat per la huega?









Per als viatgers de Au / Llarga Distància i Mitja Distància el tren estigui afectat pels serveis mínims i, per tant, no estigui inclòs en la relació que es recull en la resolució, Renfe ha establert les següents mesures de postvenda:





- Als viatgers afectats per trens suprimits se'ls oferirà, sempre que sigui possible, viatjar en un altre tren en l'horari més aproximat a l'adquirit.





- Si no volen fer viatge, podran anul·lar o canviar per una altra data el seu bitllet sense cap cost. Les operacions d'anul·lació o canvi es poden realitzar en tots els canals de venda de Renfe.





Renfe lamenta les molèsties que aquestes jornades de vaga puguin causar als viatgers.