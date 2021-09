Gortázar defensa el paper d'una banca forta per a ajudar als ciutadans

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha reivindicat avui el paper que juga un sector financer fort en el desenvolupament econòmic i com, a més, pot ser un actor rellevant en la solució quan sorgeixen problemes.





Intervenció de Gonzalo Gortázar al XXVIII Trobada del Sector Financer.





Durant la seva participació en el XXVIII Trobada del Sector Financer, organitzat per ABC, Deloitte i Societat de Taxació, el conseller delegat de CaixaBank ha subratllat que la posició de la banca, que està en el centre dels fluxos econòmics, fa que pugui "ser part d'una solució a un problema ".





Com a exemple, ha recordat les diferents iniciatives impulsades des de CaixaBank durant la pandèmia per atendre les necessitats dels clients o com recentment ha pres mesures per donar suport als afectats per l'erupció del volcà a La Palma.





En concret, CaixaBank, primera entitat financera a La Palma, ofereix als afectats una moratòria de 12 mesos en els préstecs a particulars i empreses, s'anticipen indemnitzacions, s'eliminen les comissions en caixers i s'han posat en marxa canals per fer donatius, entre altres mesures.





D'aquesta manera, ha subratllat: "Crec que hi ha una oportunitat claríssima que el sector financer, a força d'actes, es reivindiqui i recuperi la posició que li correspon en l'estimació social, que em sembla que és absolutament clau".





"El sistema financer és crític per al creixement d'una economia, per al creixement d'un país. Sense un sistema financer fort el desenvolupament econòmic d'un país s'alenteix ", ha assenyalat Gortázar, que ha explicat que la correlació entre un sector financer fort i un creixement econòmic" equilibrat en el llarg termini "és elevada.





D'altra banda, el conseller delegat de CaixaBank s'ha referit a l'impuls de la digitalització ia com ha evolucionat la relació amb els clients amb l'entitat, per subratllar que les entitats financeres estan fent "grans esforços" per donar el millor servei als client en el moment que vol i en qualsevol canal.





Gortázar ha exposat en l'actualitat l'entitat compta amb un 70% de clients digitals, amb un creixement d'entre 4 i 5 punts anuals.





Satisfacció pel procés de fusió





El conseller delegat de CaixaBank ha abordat també el procés de fusió amb Bankia, per assenyalar que l'últim any "ha estat molt intens" i que, tot i que el balanç caldrà fer-ho més endavant, "estem molt satisfets del progrés".





Segons Gortázar, "per a nosaltres el més important ha estat i és fer una integració ràpida i, al mateix temps, amb la mínima disrupció possible; fer-la ràpid, bé i amb ordre ". En concret, ha fet referència a tres prioritats de la integració: integració d'equips, integració tecnològica i la convergència del model de negoci.





Sobre la integració d'equips, ha assenyalat que "hem jugat en equip des del primer dia, el que té un mèrit notable". A més, ha assegurat que en la integració tecnològica "estem avançat bé" i que està previst es completi en el quart trimestre del l'any, i que en els últims mesos s'ha avançat cap a un únic model de negoci.





Reptes de sostenibilitat





Per la seva banda, el director de Sostenibilitat de CaixaBank, Eugenio Solla, que ha intervingut en el col·loqui 'Sostenibilitat social del sector bancari ", ha abordat els reptes que suposa la integració de criteris ambientals, socials i de governança en una entitat financera.





"El repte no és altre que el de mantenir-nos davant la societat com a protagonistes útils en el procés de transformació accelerada i transició disruptiva cap a una economia sostenible sense que ningú es quedi enrere; acompanyant en aquest viatge i des de la proximitat, a empreses i clients que d'una o altra forma es veuran impactats ", ha subratllat el director de Sostenibilitat de CaixaBank.





Solla ha explicat que "el món ESG està evolucionant a una velocitat vertiginosa" i que la pandèmia ha ampliat els horitzons i "ha accelerat la sensibilitat des de punt de vista de generació de valor i impacte social".





En aquest context, ha posat en valor la importància de la transparència i de comptar amb una taxonomia i estàndards comuns, el que podria ajudar a dinamitzar les inversions a llarg termini. "Tots els actors ens hem d'implicar", ha assegurat.