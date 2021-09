Kim Jong Un rebutja la proposta de diàleg dels EUA i reprendrà el contacte amb Seül

El líder de Corea del Nord, Kim Jong Un, ha rebutjat aquest dimecres les propostes de diàleg dels Estats Units (EUA) perquè considera que són "una aparença" per "encobrir les seves hostilitats" cap a Pyongyang. Per altra banda, ha anunciat el restabliment de les línies de comunicació amb Corea del Sud a "principis d'octubre".





Kim Jong Un @ep





En un discurs davant l'Assemblea Popular Suprema, Kim ha arremès contra l'"amenaça militar" i la "política hostil" de Washington contra Corea del Nord, que, al seu parer, no ha canviat "en absolut". Segons ell, això s'ha "demostrat clarament" des que l'Administració de Joe Biden va iniciar el seu mandat, informa l'agència oficial nord-coreana KCNA.





"La forma i el mètode de la seva expressió s'estan tornant més astuts", ha criticat el líder nord-coreà, qui ha enlletgit les "terribles activitats militars" dels EUA i Corea del Sud, que "destrueixen l'estabilitat i l'equilibri al voltant de la península".





Ha mostrat el seu rebuig davant les reiterades propostes de diàleg de Washington, que ha advocat per una conversa "sense condicions prèvies". Kim ha qualificat l'oferta d'"aparença" per "enganyar la comunitat internacional i encobrir les seves hostilitats".





"És només una extensió de la política hostil seguida per les administracions nord-americanes en el passat", ha reiterat. I ha afegit que "el perill més fonamental" en l'actualitat "és el poder i l'arbitrarietat dels Estats Units i els seus seguidors".





EXERCICIS MILITARS





En aquest sentit, ha criticat que Seül participi en els exercicis militars de Washington i ha demanat que, "abans de declarar la fi de la guerra (de Corea)", com reclama Corea del Sud, es garanteixi "el respecte mutu" entre les dues parts.





"Les autoritats sud-coreanes han de canviar la seva actitud de confrontació habitual cap a la República Popular Democràtica de Corea, defensar la postura d'independència nacional a través d'accions en lloc de paraules i tractar les relacions intercoreanes amb una actitud de resoldre primer els problemes fonamentals", ha sollicitat.





Kim ha recordat que "una vegada més" depèn de la "actitud" de les autoritats sud-coreanes si les relacions entre les dues Corees "es restableixen i es desenvolupen en una nova etapa, o si l'actual estat de deterioració continua".





Per això, ha demanat al seu país veí que "surti de l'engany que hauria de contenir les provocacions de Corea del Nord" i ha assegurat que "no té intenció de provocar ni infligir dany".





El líder nord-coreà ha anunciat que les línies de comunicació Nord-Sud, interrompudes a l'agost, es restabliran "des de principis d'octubre", com a part d'un "esforç per fer realitat les expectatives i aspiracions" que les "tibants" relacions intercoreanes "es restableixin al més aviat possible i hi hagi una pau sòlida".





Tots dos països van reobrir les vies de comunicació oficials al juliol després d'un llarg silenci de tretze mesos. No obstant això, Corea del Nord no va respondre a l'agost als intents de Corea del Sud d'establir contacte de forma regular, en protesta per les maniobres conjuntes realitzades entre Seül i Washington aquell mateix mes.





MÍSSIL HIPERSÒNIC





Aquest discurs de Kim s'ha produït en la mateixa jornada en la qual Pyongyang ha confirmat que ha fet proves amb un míssil hipersònic recentment desenvolupat. La maniobra va ser detectada per les autoritats japoneses i sud-coreanes i està sent analitzada per aquestes i els EUA. A més, recentment Corea del Nord ha provat un nou sistema de míssils ferroviaris.





El líder nord-coreà ha afirmat aquest dimecres que, en el sector de defensa, el país està "impulsant el desenvolupament d'un nou i poderós sistema d'armes" que pot gestionar "la inestable situació militar a la península de Corea" i "reprimir completament els moviments militars de les forces hostils".





D'altra banda, l'Assemblea Popular Suprema nord-coreana ha triat aquest dimecres la bessona del líder nord-coreà i possible successora al poder, Kim Jo Jong, com un dels membres de la Comissió d'Assumptes Estatals, el principal organisme governamental del país.