El Corte Inglés vendrà un dels seus grans centres a Barcelona per 200 milions d'euros

El Corte Inglés no passa pels seus millors moments i s'ha de desprendre d'algunes de les seves botigues estrella. A Barcelona, la cadena de grans magatzems té previst vendre el seu centre en Porta de l'Àngel, i a Madrid, el centre que tenen a la Porta de Sol.





D'aquesta manera, el grup pretén ingressar uns 400 milions d'euros en els pròxims mesos. Segons informa El Confidencial, ja han rebut ofertes per aquests centres, que no encaixen amb la nova idea de botiga que han dissenyat la presidenta de la companyia, Marta Álvarez, i el conseller delegat de la companyia, Victor Pozo.





Els màxims dirigents d'El Corte Inglés volen donar la volta als resultats d'una empresa que porta anys dessagnant-se, i han dissenyat una estratègia que pretén redissenyar tots els seus centres: volen oferir una oferta completa als clients, basada no només en els productes, sinó també en els serveis. És el que es coneix internament com "Experiència El Corte Inglés".





Les botigues que vol vendre la companyia, com la de Portal de l'Àngel o Porta del Sol, no poden complir amb aquest nou objectiu de la companyia, principalment per capacitat.





Els barcelonins faran fora especialment a faltar el centre històric de Porta de l'Àngel, on segur hauran comprat música o pel·lícules en algun moment de la seva vida. Quan la indústria musical es va transformar, es va redissenyar el centre per dedicar-lo al departament d'esports. No obstant això, no va aconseguir remuntar i no ha ofert la rendibilitat esperada.





La cadena de grans magatzems ha taxat en 200 milions d'euros l'edifici en Porta de l'Àngel, i sembla ser que ja hi ha diversos candidats interessats. Segons explica El Confidencial, alguns compradors ofereixen un preu més gran si la companyia es queda de llogatera durant uns anys.





Es tracta del segon centre que ven la companyia a Barcelona: el 2019 ja van traspassar la botiga de Francesc Macià, a l'Avinguda Diagonal, per 151 milions.