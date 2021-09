Sànchez (Junts) rebutja posar data per un altre referèndum i critica la CUP per no consensuar-ho

Jordi Sànchez @ep





El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha rebutjat posar data per a celebrar un altre referèndum a Catalunya com demana la CUP a una proposta de resolució i ha criticat que el document dels anticapitalistes no s'hagi consensuat amb la resta de formacions independentistes.





"No és el moment de fixar una data concreta, i menys encara no haver-ho pactat entre tots els actors polítics. Si tens una resolució, la has d'intentar impulsar. I a hores d'ara no hi ha les condicions d'unitat estratègica per saber quina resposta hi de donar ", ha sostingut en una entrevista a Ser Barcelona.





Tot i que considera que el referèndum mai és una pantalla passada, ha assegurat que "no és raonable fixar un compromís per fer un referèndum abans de finalitzar la legislatura", i ha constatat que en l'acord de legislatura entre ERC i la CUP i entre ERC i Junts tampoc s'explicita així.