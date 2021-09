Setembre s'acomiada amb possibles xàfecs forts a Catalunya

El mes de setembre s'acomiadarà aquest dijous amb temps estable i amb pocs núvols a la major part de país, excepte a l'est peninsular, on no es descarten xàfecs forts al litoral català, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





Pluja @ep





En la major part de la Península predominarà una situació estable i anticiclònica, amb cel poc ennuvolat o amb núvols alts. No obstant això, en la façana est ia les Balears predominaran els cels ennuvolats i s'esperen ruixats, en general poc importants, més probables al matí al litoral central de Catalunya, on no es descarta per complet que arribin a ser forts, i durant tot el dia en l'entorn del cap de la Nau.





Al mateix temps, l'AEMET preveu que es produiran també intervals ennuvolats de tipus baix a la primera meitat del dia en àrees del terç nord i del quadrant sud-est peninsular, així com en l'àrea de l'Estret.





Pel que fa a les Canàries, la predicció apunta que hi haurà intervals ennuvolats al nord de les illes, amb baixa probabilitat de precipitacions febles en les de major relleu, entre elles La Palma.





Els bancs de boira matinals podrien aparèixer a l'interior de Galícia, alt Ebre i sud-est de l'altiplà Sud i també hi ha alta probabilitat de calitja alta.





Pel que fa a les temperatures, l'AEMET informa que les màxima baixaran al litoral sud i est de la Península i pujaran a les Canàries i l'interior de nord-oest peninsular.





Pel que fa a les mínimes, assenyala que baixaran al País Basc, Ebre i Pirineus, i ascendiran al golf de Cadis i l'interior del quadrant sud-est peninsular. Mentrestant, a la resta hi haurà pocs canvis.





Finalment, intervals de vent fort afectaran al nord-est de les Canàries, arribaran de Llevant a l'Estret i de nord a l'Empordà. A l'Ebre bufaran vents de nord-oest i de nord bufaran a l'oest de Galícia i Menorca. A la resta s'esperen vents fluixos.