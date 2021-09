Kiko Rivera i Isabel Pantoja es tornen a trobar en Cantora després d'un any de durs enfrontaments

.

Kiko Rivera en la seva arribada a Cantora





La mort de la senyora Ana a la matinada d'aquest dimarts enxampava a Kiko Rivera a l'illa de La Graciosa per a acudir al casament de la seva cosina Anabel Pantoja. "Perdut" i "sense saber què fer", el Dj decidia finalment posar rumb a Sevilla i fer cas al seu cor doncs, en un moment tan dur per a tota la família, era el moment d'aparcar la seva guerra contra la seva mare, Isabel Pantoja .





Destrossat per la mort del seu 'iaia', Kiko admetia a al programa 'Sálvame' que encara que a ell se li havia mort una àvia, la seva mare - encara que sigui com és - se li havia mort la seva mare i ara mateix necessitava anar a cantora i, si el deixaven entrar, donar una abraçada a la tonadillera, devastada després de la marxa d'un dels pilars de la seva vida.





A altes hores de la matinada, i després d'una odissea de viatge en companyia de la seva germana Isa, de la seva cosina Anabel i de Raquel Bollo que va incloure un ferri, dos avions i prop de 150 quilòmetres en cotxe des de Sevilla a Medina Sidonia, Kiko entrava per fi en Cantora.





Ho feia visiblement abatut, amb el seu inseparable gorra, i en el lloc del copilot d'un cotxe conduït pel seu cosí, Manuel Cortés. Sense fer declaracions, el Dj arribava a la famosa finca per a retrobar-se, un any després, amb Isabel Pantoja i donar l'últim adéu a la seva àvia. A continuació, les imatges de al moment.





Al voltant de les 4 de la matinada i després de romandre diverses hores amb la seva mare a Cantora, Kiko abandonava la finca acompanyat per Manuel i sense aturar-se a atendre les nostres càmeres. Esgotat i traient forces de flaquesa, el marit d'Irene Rosales aixecava el polze, un gest significatiu que tot ha anat bé en el seu esperat retrobament amb la seva mare després d'un any sense cap tipus de relació. Dóna-li al play i no et perdis el moment!