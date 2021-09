El canvi climàtic és la principal amenaça mundial, fins i tot per sobre de la pandèmia, segons un estudi

El canvi climàtic ja és la major amenaça a la qual s'enfronta el planeta en els propers anys, per sobre fins i tot de la pandèmia, segons un estudi realitzat per IPSOS, la multinacional d'investigació de mercats i la consultora Euràsia Group per al Grup AXA, que reflecteix que no obstant això, per a Espanya el major risc és la ciberseguretat.





Conseqüències d'una inundació a Huelva, Espanya @ep





L'estudi reflecteix que tant experts com a població en general opinen que els governs no estan prou preparats per enfrontar-se als desafiaments que ja s'està plantejant el canvi climàtic. Així, només el 19 per cent dels experts mundials preguntats confien en les administracions públiques per mitigar l'amenaça del canvi climàtic.





De fet, els espanyols són els europeus que menys confien en la Unió Europea i a l'Estat per afrontar els riscos futurs. Fins i tot, a Espanya, menys del 40 per cent opina que les autoritats sabran gestionar aquests riscos derivats del canvi climàtic, la pandèmia, la inestabilitat econòmica o el descontentament social.





D'altra banda, la segona amenaça que enfronta el planeta és la ciberseguretat, ja que segons l'estudi d'AXA aquest risc ha pujat en els últims 3 anys en un 7 per cent amb l'augment dels atacs cibernètics realitzats per organitzacions criminals privades i per les guerres cibernètiques.





Els resultats de l'enquesta --realitzada a 3.500 experts en riscos de 60 països ja 19.000 persones d'altres 15 països-- revelen que, mentre els experts de tot el món consideren que la principal amenaça del futur la constitueixen els riscos associats al canvi climàtic , els seus col·legues espanyols creuen que aquesta la primera causa dels riscos del futur és la ciberseguretat, mentre que deixen en segona posició als problemes derivats del clima.





Els experts irlandesos, belgues i espanyols són els que, en major percentatge, creuen que la principal amenaça de les societats en els propers 5 o 10 anys serà la relacionada amb el ciberterrorisme.





D'altra banda, el grup d'experts espanyols és el que menor percepció té del risc climàtic (52 punts, enfront dels 70 d'Irlanda, que és el grup d'experts europeus més conscienciat en aquest aspecte). No obstant això, destaquen Itàlia i Espanya, com els països on un major nombre d'experts alerta dels desafiaments derivats dels moviments demogràfics.





El tercer risc que preocupa la població mundial és la salut, l'enquesta dóna a conèixer la "inquietud" que existeix per malalties cròniques o pandèmies. La població espanyola, segueix preocupada pel risc d'una epidèmia o les malalties infeccioses i tot després de la vacunació enfront del covid-19 no ha disminuït la preocupació per la salut.





Igualment, per als espanyols la ciberseguretat es converteix en el primer risc del futur, sent també per experts irlandesos, belgues i espanyols la principal amenaça en els propers 5 o 10 anys el ciberterrorisme.





ELS ESPANYOLS ELS QUE SENTEN MÉS VULNERABLES





Les conclusions de l'enquesta mostren que els espanyols amb 7,9 punts sobre 10, són els europeus que senten major vulnerabilitat, davant el 7,2 de la mitjana mundial. Al seu torn, els experts de país són els que "pitjor" balanç treuen dels últims 5 anys en comparació amb la resta d'europeus.





D'entre tots els seus col·legues, són els que es consideren més vulnerables que fa un lustre tant a nivell mundial, continental, de país o local. De la mateixa manera, la població espanyola en general se sent més insegura que fa cinc anys, especialment a nivell local i de país.





D'acord amb l'enquesta d'AXA, el 56 per cent dels espanyols (el major percentatge de tot Europa després de França) creu que la globalització té un impacte "negatiu" perquè hi ha una probabilitat "més alta" que s'expandeixin els riscos i les conseqüències d'aquests.





Finalment, l'enquesta d'AXA destaca la "gran confiança" que donen els ciutadans i experts espanyols a la comunitat científica. En cas d'una crisi a nivell mundial, els experts confien en un 84 per cent i els ciutadans en un 81 per cent perquè aquest col·lectiu ajudi a sortir-ne.





Aquest nivell de confiança es redueix quan es pregunta als enquestats per les administracions públiques, ja que en les tres àrees més importants en les que els espanyols creuen que tenen una major conscienciació i coneixement són les pandèmies i malalties infeccioses, les malalties cròniques i el canvi climàtic. Però, precisament, reconeixen que tenen "molt poca confiança" en el nivell de preparació de les administracions públiques per afrontar els riscos futurs.





Tant és així que els resultats apunten que menys del 40 per cent dels espanyols opina que les autoritats sabran gestionar les conseqüències derivades d'una nova pandèmia, la inestabilitat financera, la inestabilitat geopolítica, els riscos macroeconòmics, els riscos de política fiscal i monetària, el descontentament social i els conflictes regionals, els riscos del mercat laboral, el canvi climàtic o els riscos relacionats amb l'ús de les tecnologies.