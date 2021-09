Sarkozy és condemnat novament per corrupció un dia després que Casado demanés "prendre exemple" d'ell

Un tribunal de França ha declarat aquest dijous l'expresident francès Nicolas Sarkozy culpable de finançament illegal per la seva campanya electoral a la presidència el 2012, gairebé sis mesos després de ser sentenciat a tres anys de presó pels delictes de corrupció i tràfic d'influències.





La jutgessa Caroline Viguier ha ressaltat que "Sarkozy coneixia el muntant legal del topall de despesa" i ha dit que "va ser advertit per escrit del risc de superar-lo a través de dues notes", segons ha informat el diari francès 'Le Monde'.







"No era la seva primera campanya i coneixia les normes de dret", ha manifestat la jutgessa, qui ha apuntat que, malgrat tot, "Sarkozy va continuar celebrant actes en les mateixes condicions que fins aleshores".





En aquest sentit, ha destacat que "Sarkozy coneixia els comptes de la seva campanya" i ha afegit que la despesa va superar el límit per més de 16,2 milions d'euros. "El tribunal considera que el sostre es va superar a partir de la 18a trobada, la del 31 de març del 2012. A partir d'aquesta data, cada acte va suposar una infracció", ha valorat.





Sarzoky estava sent jutjat juntament amb tretze persones més --totes declarades culpables-- pel cas Bygmalion, que gira al voltant d'una suposada falsificació de factures perquè la seva campanya es mantingués per sota del límit que estableix la regulació francesa. Els investigadors sospiten que el cost real va rondar els 42 milions d'euros, àmpliament per sobre dels 22,5 milions requerits.





L'expresident francès ja va ser condemnat a pincipis de març a tres anys de presó per corrupció i tràfic d'influències, al final d'un procés en el qual es va concloure que havia ofert un tracte de favor a un jutge a canvi d'informació privilegiada.





SUPORT A CASADO





La condemna per corrupció arriba un dia després que l'expresident francés acudís a una cimera del Partit Popular a Madrid on es va intercanviar elogis amb Pablo Casado.





"La primera vegada que el vaig veure a l'Elisi fa 11 anys li vaig dir que un dia seria president", va dir Sarkozy, mentre el líder dels populars va demanar a tots els militats "prendre exemple" de l'expresident francés.