El #FreeBritney ja és real: Britney Spears s'allibera de la tutela del seu pare després de 13 anys

Un jutge dels Estats Unit s ha suspès la tutela que el pare de Britney Spears té sobre la seva filla. En els últims 13 anys, el progenitor de la cantant ha controlat la seva vida i els seus diners, una situació que no es tornarà a repetir més.





La jutge de Tribunal Superior de Los Angeles, Brenda Penny, va acceptar dimecres una petició de Spears i el seu advocat, Mathew Rosengart, que James Spears ha de renunciar a la seva funció de cuidador. Així, es posa fi a un calvari de 13 anys on els fans de la cantant han lluitat per la seva llibertat sota el lema #FreeBritney.





"La situació actual no és sostenible. Reflecteix un ambient tòxic que requereix la suspensió de Jamie Spears a partir d'avui ", ha assegurat l'advocada de Britney durant una audiència en els jutjats.





Aquesta resolució judicial és una victòria crucial per l'estrella de pop, qui porta demanant anys que el seu pare sigui apartat de la seva vida.





James Spears ha tutelat la seva filla des de 2008. No obstant això, ha canviat d'opinió les últimes setmanes i li va demanar també a el jutge que posés fi a aquesta situació.





Hores abans del judici aquest dimecres, les autoritats van tancar el carrer on es troba el tribunal. No obstant això, no van poder evitar que un centenar de fans de Britney s'acostessin a la porta a corejar càntics a favor de la cantant.