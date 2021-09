Ibai Llanos revela quant cobra a Twitch

Ibai Llanos @ep





La quantitat que pot cobrar Ibai Llanos per col·laborar en Twitch és una qüestió que molts mitjans han volgut respondre. S'han fet estimacions, però fins ara no es coneixia el que cobra l'actual rei d'Internet a Espanya. No obstant això, un error del propi streamer ha resolt aquest dubte.





Tot i que la quantitat que paga la plataforma és diferent cada més, Llanos ha revelat sense voler el que ha cobrat l'últim mes. En un streaming en directe, Ibai es va equivocar i li va donar a l'opció "compartir pantalla", i tots els usuaris van poder veure el seu sou.





La xifra exacta que van poder veure tots els espectadors són 145.800 dòlars mensuals, uns 125.000 euros al canvi. Els diners recaptats correspon als seus retransmissions entre el 27 d'agost i el 25 de setembre.





L'error del Youtuber també va revelar el món de subscriptors que té: 43.561 usuaris, a més d'una mitjana de 84.584 espectadors en cada directe.