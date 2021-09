Els partits de l'oposició carreguen contra Eloi Badia perquè "Barcelona està més bruta que mai"

Barri de Raval / @ Barcelonaesque1





L'oposició a l'Ajuntament de Barcelona en l'últim ple ha carregat amb duresa contra Eloi Badia, regidora responsable de l'servei de neteja a la ciutat comtal.







L'augment de la brutícia i l'incivisme als carrers barcelonins ha estat motiu de queixa de partits i ciutadans. En una imatge poc habitual en el ple de l'Ajuntament de Barcelona, l'oposició ha transmès un missatge unànime: "La ciutat està més bruta que mai", han coincidit a criticar tots els grups polítics de l'oposició en el ple municipal del mes de setembre .









Carrer de Barcelona / @ Barcelonaesque1





JxCat havia presentat una proposició per crear una figura de coordinació per millorar la neteja de l'espai públic que finalment ha estat transaccionada amb el govern municipal i aprovada per unanimitat.





Però l'acord entre tots els grups polítics no ha estalviat les crítiques a la gestió municipal.





Elsa Artadi, portaveu de JxCat / @EP





La presidenta del grup de JxCat, Elsa Artadi ha afirmat en aquest sentit que "el sistema de recollida porta a porta és l'exemple més cridaner i polèmic, però hi ha queixes per tota la ciutat. Hi ha un abandonament generalitzat de Ciutat Vella, plagues de rates a l'Eixample, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi, degradació en les places de Gràcia o botellons a Horta-Guinardó ".





Celestino Corbacho membre de Ciutadans / @EP









El regidor de Cs, Celestino Corbacho, per la seva banda ha parlat de "la falta confiança" del seu grup en un canvi de tendència perquè "molt sovint s'aproven coses que després no es compleixen".







En paraules de Corbacho "la situació de la manca de neteja a la ciutat és un problema recurrent que posa de manifest la degradació de la ciutat, la manca de manteniment i la brutícia existent als carrers de Barcelona. I no parlem d'una interpretació, sinó que és una realitat que es percep i es constata diàriament ".





Actualment des Ciutadans afirmen que "no hi ha una bona governança en una qüestió clau com és la neteja per això és el moment de prendre mesures i d'aplicar un pla de xoc per corregir una evidència que és l'estat de brutícia i degradació que pateix Barcelona" .









Jordi Corones portaveu d'ERC / @EP





El portaveu d'ERC, Jordi Coronas, ha retret a el govern municipal que parli de problemes de brutícia en alguns punts de la ciutat quan el que "costa és trobar els punts on la ciutat estigui neta". A més ha recomanat a Artadi que "no es faci massa esperances amb el compromís de el govern municipal perquè la dinàmica habitual és que s'arribi a acords a les comissions i als el ple que després mai s'acaben complint".









Óscar Ramírez membre de l'PP Barcelona / @EP





Per la seva banda, Óscar Ramírez del grup de l'PP a l'Ajuntament, ha reclamat a el govern de Colau "un pla de xoc per acabar amb les plagues de rates i els ha recriminat que després de sis anys de govern no hagin posat els recursos necessaris per a garantir un bon manteniment de l'espai públic. Hi ha una imatge de degradació a Barcelona que no s'havia vist mai en aquesta ciutat ", li ha etzibat a Eloi Badia.

















Eva Parera de Barcelona pel Canvi / @EP









La regidora de Barcelona pel Canvi, Eva Parera, ha reconegut que part de la responsabilitat és dels ciutadans, però ha culpat el govern municipal de "la pèssima imatge de la ciutat perquè no dóna exemple. Si no tenim cura dels jardins, no repara el que està trencat o no es buiden els contenidors, s'envia el missatge als veïns que no passa res ".









Estat d'alguns jardins de Barcelona / @ Barcelonaesque1