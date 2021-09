Històries, mites i llegendes en el "Quadern mediterrani" de Basilio Rodríguez Cañada

L'ofici d'editor obliga a llegir, analitzar, valorar i decidir sobre textos aliens. D'aquí que hi hagi molts editors que no han escrit mai en la seva vida una línia més enllà de la dels contractes que signen amb els autors. Però hi ha una categoria molt especial d'editors i és aquella dels que uneixen les dues facetes en una mateixa persona i són escriptors alhora que editors. Més encara, en alguns casos extraordinaris resulten ser simultàniament a les altres dues condicions, també poetes i jo puc dir com modest autor que he tingut el privilegi de ser editat per dos d'aquests personatges excepcionals: editors, escriptors i poetes, o potser seria millor enunciar aquestes tres condicioni en ordre invers.









Un d'ells és Basilio Rodríguez Cañada, de Badajoz de terra endins, enamorat del Mare Nostrum, que ha reunit una sèrie de textos bellíssims en el seu "Quadern mediterrani. Històries, mites i llegendes "(Pigmalió / El Basilisco) Diu l'escriptora tunisiana Ridha Mami en les seves paraules liminars que" els mites viuen, perviuen i resisteixen a tot oblit, formen part del nostre ser i de la nostra memòria simplement perquè són models que ens enforteixen i inculquen valors, ensenyant-nos com viure ... (perquè) el mite pertany a la memòria col·lectiva dels pobles, es transmet de generació en generació, roman al llarg dels segles i serveix per mantenir viva una cultura; a la fi i al el cap, forma part del nostre ésser ".







A Basilio Rodríguez Cañada li han inspirat alguns mites emblemàtics del nostre mar riberenc, així els dels fundadors de dues grans ciutats: un llegendari, la reina Elisa Dido, creadora de Cartago, imperi amo un temps de la Mediterrània fins que la Roma emergent no va deixar pedra sobre pedra, com saben bé el que han visitat les seves petjades a Tunísia; i un altre real, el gran Alexandre el Gran, creador de la ciutat a la qual va donar nom i que ha aconseguit arribar feliçment als nostres dies. No falten molts altres personatges com el rei Jarbas, enamorat d'Elisa, Pigmalió i Galatea, de Penèlope, l'esposa d'Odisseu, a qui sedueix Circe i Ulisses, enamorat de la nimfa Calipso. Amors apassionats i turbulents d'éssers sorgits de la imaginació mediterrània, però que a través d'aquests poemes "podem rastrejar i trobar els fils que teixeixen tot el llibre: la capacitat de la son, el poder de la imaginació creativa, la voluntat de ser i d'existir, el valor de la lleialtat, la necessitat de protegir l'altre, el veritable sentit de l'amor, el sacrifici i la mort ". I jo afegiria un element afegit: la voluntat que a el fer de la Mediterrània el camí dels nostres viatges sigui l'itinerari del nostre propi itinerari vital.





Els poemes de "Quadern mediterrani. Històries, mites i llegendes "estan amanits per una col·lecció de belles il·lustracions que indueixen al lector a visibilitzar i interpretar més adequadament el discurs del poeta. Que, per cert, dedica la seva obra a "Raquel companya de viatge", el que em va recordar -permítaseme aquesta llicència personal- que jo també ho havia fet en una altra obra de la qual vaig ser autor a la més important companya de viatge de la meva vida .