Albiren un tauró de cinc metres de llarg al port de La Corunya

L'Autoritat de La Corunya acaba de publicar les imatges d'"un tauró de 5 metres de llarg" que es va aproximar ahir a el port exterior de Punta Langosteira. L'Administració indica que es va veure "a l'interior de la dàrsena".









El Port de La Corunya va informar l'albirament tant a Salvament Marítim com a SEPRONA de la Guàrdia Civil. Per ara, no hi ha confirmació oficial de quina espècie d'esqual estem parlant.









Amb tot, alguns usuaris de les xarxes indiquen que era un tauró blanc, un dels depredadors marins més perillosos. No és la primera vegada que es detecta aquesta espècie a l'Oceà Atlàntic, ja que en els últims anys hi va haver albiraments tant en la cosa est dels Estats Units com a la dorsal atlàntica enfront de les Illes Britàniques.





El CEMMA, Coordinadora per o Estudi 2 Mamífers Mariños, també apunta a la possibilitat que sigui un tauró blanc. Amb tot, els experts indiquen que en aquesta zona també són freqüents albiraments de taurons pelegrins.