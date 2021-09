Guanya gairebé 40.000 euros en la loteria i s'ofega a la platja abans de cobrar la butlleta

Twitter





Un home que va guanyar 45,000 dòlars - 38.923 euros - en la loteria dels Estats Units s'ha mort ofegat en una platja abans de poder canviar la butlleta. Gregory Jarvis, de 57 anys, va ser trobat mort en una platja privada a CASEVILLE, al llarg de la badia de Saginaw a Michigan, divendres.





Segons els mitjans locals, Jarvis va guanyar el primer premi quan va jugar el joc complementari de Club Keno 'The Jack'. Va intentar cobrar la butlleta guanyadora abans de la seva mort, però no va poder fer-ho perquè no tenia la targeta de la Seguretat Social a sobre, que es requereix per cobrar premis majors 600 dòlars a l'estat de Michigan.





Jarvis tenia plans de visitar a la seva família amb els diners, i es van preocupar quan va deixar de donar senyals de vida durant uns dies. A més, treballava en un bar on tampoc es va presentar a treballar.





Els dubtes es van resoldre el divendres de la setmana passada, quan un resident d'una platja va trucar a la policia per dir que hi havia un cadàver prop de la riba costat d'un pot, que després va ser identificat com el cos de Jarvis. En la seva butxaca, van trobar la butlleta de loteria que encara no havia canviat.







"Pensem que estava amarrant el seu pot, va relliscar i va caure, es va colpejar el cap, i va acabar en l'aigua. No hi ha sospita de cap delicte", afirma el cap de policia de CASEVILLE, Kyle Romzek.