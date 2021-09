Busques llogar un pis per menys de 500 euros a Barcelona? Mira aquest zulo de 13 m2 ideal per a fotofòbics

Barcelona té poder, i el seu mercat de lloguer també. Molts diuen que els pisos són cars, però pocs es fixen en autèntiques gangues com la que us presentem aquest dijous. Es tracta d'un petit estudi / zulo al carrer Viladomat que compta amb uns espaiosos 13 metres quadrats i és totalment interior, de manera que pot ser una fantasia per agorafòbics i fotofòbics.





¿I el millor de tot? El preu. Costa només 484 euros.





Captura d'Idealista @ep





En aquest preciós zulo podreu gaudir d'espais on viureu el que se sent a l'estar tancat dins d'un fèretre. Els amos diuen que el "estudi" està totalment equipat amb "cuina elèctrica, forn, nevera petita, llit, taula, armari i rentadora", perquè es veu que l'únic que els sembla petit és la nevera.





Captura d'Idealista





A l'anunci publicat en Idealista posa que el pis disposa de "finestra d'alumini a pati poma". Sigui el que sigui el que vulguin dir, a la foto es veu una finestra a un pati interior fosc - recordem, és ideal per a fotofòbics- i amb canonades lletges - ideal per als que tinguin fòbia al que estèticament acceptable-.





Com és habitual en aquest tipus de "pisos", per no treure plans detall i espantar els possibles futurs inquilins, omplen l'anunci amb fotos de la ciutat i de la seva localització. En aquest cas amb certa mala llet, perquè des de dins del domicili només podràs veure el pati interior.









El més important de tot és que aquest pis demostra que els joves - i no tan joves- a Barcelona es poden independitzar i viure sols. Sempre podran viure en un zulo on no es poden estirar a terra perquè no hi caben, on no veuran la llum del sol i on els llençols faran olor al que cuinin cada dia.







I tot això pel mòdic preu de 484 euros, que suposa una mica més de la meitat del Salari Mínim Interprofessional aprovat pel Govern aquesta setmana. És una ganga o no? És que ens queixem per tot ...