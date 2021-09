Llarena insta al Tribunal de Sardenya a lliurar a Puigdemont i carrega contra l'Advocacia de l'Estat

El magistrat de la Sala Segona del Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, ha remès un escrit al Tribunal d'Apel·lació de Sàsser (Itàlia) en el qual assenyala que l'euroordre contra l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont està vigent i que no ha estat suspesa pel plantejament de la qüestió prejudicial. Insta que lliurin a Puigdemont a les autoritats judicials espanyoles.





En aquest sentit, Llarena tira en cara a l'Advocacia de l'Estat que en el procediment que se segueix relatiu a la retirada de la immunitat de Puigdemont, aquesta informés Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) que l'Ordre de Detenció i Lliurament (ODE) estava suspesa.





El magistrat fa aquesta matisació en l'ofici enviat a representant d'Espanya a Eurojust, José de la Mata, perquè traslladi al tribunal italià la interlocutòria en què va acordar la presó provisional de l'expresident i amb el qual va sustentar l'euroordre emesa el 14 d'octubre de 2019 contra ell.





En aquest ofici, subratlla especialment que davant el coneixement de determinades informacions "que neguen que pugui estar en vigor l'ordre de detenció europea (OED)", transmet al tribunal "que l'ordre de presó i la OED romanen en vigor".





Indica que aquesta vigència no es va suspendre pel plantejament que va fer de la Qüestió Prejudicial i explicita que si bé les recomanacions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) estableixen que la presentació de la mateixa comporta la suspensió de procediment nacional, "la pròpia recomanació subratlla que l'adopció de mesures cautelars no està sotmesa al règim de suspensió obligatòria ".





"NATURA CAUTELAR"





Afegeix que la decisió de presó de Puigdemont i la OEDE "tenen una indiscutible naturalesa cautelar" perquè serveixen una que el evadit "quedi a disposició de la Justícia i pugui abordar-se un enjudiciament que -fins ara- ha estat impedit per la fuga". Recorda que ell com a instructor de la causa del Procés no ha emès decisió que modifiqui o suspengui la mesura cautelar després de la presentació de la Qüestió Prejudicial. "Aquest magistrat instructor, en exercici de la potestat jurisdiccional recollida en la Recomanació 25, no ha emès cap decisió que modifiqui o suspengui la mesura cautelar", rasa.





A més, en l'ofici recorda que després que ell sol·licités per acte de 10 de Gener de 2020 el Parlament Europeu que suspengués la immunitat de Puigdemont, durant la tramitació parlamentària d'aquesta petició, l'autoritat judicial belga va suspendre el procediment d'execució corresponent a la OEDE.





Assenyala que atès que el Parlament Europeu va retirar la immunitat a Carles Puigdemont per decisió de 8 de març de 2021, ell va informar a l'autoritat d'execució belga perquè pogués reprendre un procediment de lliurament suspès per aquesta causa.





LA QÜESTIÓ PREJUDICIAL





Després d'això, el jutge indica que amb ocasió dels procediments d'execució incoats a Bèlgica en virtut de les OED emeses contra Puigdemont i els exconsellers Antoni Comín i Lluís Puig, va decidir presentar al març de 2021 una qüestió prejudicial "referida a la interpretació del dret de la Unió sobre determinats aspectes pels quals la col·laboració judicial pot ser denegada entre Estats membres ".





Com a resposta a aquesta qüestió davant el TJUE, l'autoritat judicial belga va acordar paralitzar i suspendre els procediments de lliurament que estaven en marxa en aquest país. "La suspensió respon a la seva consideració que la interpretació que va emetre el TJUE afectava els procediments d'execució encara pendents en aquest país", afegeix.





Apunta que, aleshores, Puigdemont va presentar una demanda davant del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) contra la decisió de Parlament Europeu de retirar-li el privilegi de la immunitat. Recorda que si bé el demandat és l'Europarlament, intervé com a coadjuvant Espanya, i els seus interessos són defensat per a l'Advocacia de l'Estat. En aquest punt, recorda en l'ofici que l'Advocacia de l'Estat "és un òrgan no judicial que depèn del Ministeri de Justícia".





Seguint l'ordre cronològic dels esdeveniments, Llarena explica que el 30 de juliol de 2021, el vicepresident del TGUE va dictar una ordre en la qual va desestimar la petició de mesura cautelar formulada pel demandant pel que mantenia la decisió de retirar-li la immunitat, sense perjudici de la decisió de fons que pugui arribar a adoptar-se a terme de procediment.





Encara recorda que per expressa decisió del TGUE, Puigdemont pot reiterar la petició que se suspengui cautelarment la retirada de la seva immunitat, sempre que ho consideri convenient.





Apunta el magistrat que el coneixement que té sobre aquest procediment en el TGUE es limita a la informació oferta pels mitjans de comunicació i pels instruments de divulgació institucional d'aquest tribunal general.





L'ADVOCACIA DE L'ESTAT





Tot seguit, explica que en el procediment davant el TGUE, "segons sembla recollir-se en la resolució, l'Advocacia de l'Estat del Regne d'Espanya va informar al Tribunal que estaven suspeses les OEDE emeses per aquest Instructor". I esmena la plana a l'Advocacia de l'Estat: "Com s'ha dit, això no és així. La decisió de suspendre una mesura cautelar que era executiva des de l'any 2019, és una decisió d'aquest instructor (Recomanació 25) i mai ha estat adoptada ".





Llarena, no conforme amb aquesta acotació, carrega contra els serveis jurídics de l'Estat apuntant que aquesta situació "no seria desconeguda per l'Advocacia de l'Estat, ja que és part en el procediment penal que se segueix davant el Tribunal Suprem d'Espanya". "Mai li ha estat notificada a l'Advocacia de l'Estat una possible decisió de suspendre les OEDs, com tampoc l'Advocacia de l'Estat ha promogut que aquesta decisió es produeixi", apunta.





Entén que aquest "desajust" d'informació podria explicar la incorrecció que sobre la vigència de les OEDs apareix en una part de la resolució del TGUE del passat 30 de juliol, "al no haver pogut aportar per a la resolució la informació provinent de l'autoritat judicial a la qual correspon decidir sobre la subsistència de les mesures cautelars ".





COOPERACIÓ JUDICIAL





Després d'exposar la causa, Llarena sol·licita a tribunal de Sàsser que acordi el lliurament a Espanya de l'expresident "per poder continuar el procediment que aquí es ventila".





I afegeix que en el cas que Puigdemont obtingués del TGUE la mesura cautelar de suspendre la retirada de la immunitat, interessa que el tribunal italià "deixi en suspens la tramitació del procés d'execució" i que adopti les mesures necessàries parar garantir que pugui ser lliurat quan hagi deixat de gaudir del privilegi o immunitat. Recorda que així va ser acordat en el seu dia per l'autoritat judicial de Bèlgica, en un procediment semblant.





Finalment, explica Llarena que si persisteix la decisió de Parlament Europeu de retirar la immunitat de Puigdemont "i només en el cas que l'autoritat d'execució italiana entengui que les qüestions plantejades en la Qüestió Prejudicial poden afectar la seva pròpia decisió", ha de paralitzar el procediment d'execució fins que el TJUE es pronunciï. Recorda que aquesta és la posició de la justícia belga fins a la data.