El volcà hawaià de Kilauea entra en erupció

Erupció de l'Kilauea en 2018 @ep





El volcà Kilauea, que es troba a la Illa Gran de Hawaii, ha tornat a entrar en erupció, segons informacions de el Servei Geològic dels Estats Units (USGS), que ha emès un avís vermella per l'aviació.





L'activitat eruptiva se centra fonamentalment en la zona de Parc Nacional dels Volcans, de manera que les autoritats han assenyalat que de moment no hi ha habitatges en perill. Així, el cràter Halemaumau ha expulsat diversos fluxos de lava i columnes de cendra, tal com mostren imatges obtingudes pel parc.





Dades de Govern indiquen que el volcà és un dels més actius del món. Al llarg de l'últim segueixo s'han constatat a l'almenys 50 episodis eruptius. En 2018, el Kilauea va protagonitzar una forta erupció que va arrasar més de 700 cases i va forçar el desplaçament de milers de persones.





"L'augment de l'activitat sísmica i els canvis en els patrons de deformació de terra a la cimera de Kilauea van començar a ocórrer aproximadament al migdia de el 29 de setembre de 2021, el que indica un moviment de magma al subsòl", ha assenyalat el USGS en un comunicat.





L'agència ha explicat que va detectar amb les càmeres web de l'observatori una lluentor dins el cràter del cim del Kilauea al voltant de les 15.30, el que indicava l'inici d'una erupció.





"Just després de la mitjanit, vam començar a tenir un augment en l'activitat sísmica i els eixams sísmics", ha manifestat per la seva banda David Phillips, científic a càrrec de l'observatori.