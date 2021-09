El Covid-19 pot produir la síndrome de l'anus inquiet

Científics al Japó han informat d'un cas en què un pacient sembla haver desenvolupat un "síndrome de l'anus inquiet" després de patir Covid-19, amb troballes inicials que indiquen que la síndrome pot estar relacionat amb el coronavirus, segons un informe de cas publicat la setmana passada a la revista BMC Infectious Diseases.





Els científics van informar que el pacient, de 77 anys, va experimentar insomni i ansietat mentre estava infectat amb el virus i, diverses setmanes després de l'alta, va començar a experimentar un malestar anal profund.





El pacient va experimentar un dolor empitjorava amb el repòs i millorava amb l'exercici. Quan intentava quedar-se quiet per dormir, és quan més li feia mal. Després d'una colonoscòpia, van trobar que tenia hemorroides internes.





La síndrome anal inquiet és una variant de la síndrome de cames inquietes (SCI), que també s'ha relacionat amb una petita quantitat de casos de COVID-19. Aquest és el primer informe de cas que relaciona la síndrome anal inquiet amb la malaltia causada pel nou coronavirus.





El pacient de 77 anys, categoritzat com un cas lleu de COVID-19, va ser ingressat a l'Hospital de la Universitat Mèdica de Tòquio amb mal de coll, tos i febrícula. Va desenvolupar una petita pneumònia i li van donar l'alta 21 dies després. No obstant això, seguia amb un quadre important d'insomni i ansietat.





Diverses setmanes després de l'alta, va començar a experimentar malestar anal, cosa que mai havia experimentat abans de tenir el COVID-19. L'exercici alleujava els seus símptomes mentre que el repòs els empitjorava.





Els científics van diagnosticar al pacient amb la 'síndrome de l'inquiet' després de determinar que els seus símptomes coincidien amb els criteris i no observar cap altra causa possible. Les proves neurològiques no van trobar anomalies i el pacient no tenia antecedents familiars de SCI.





Els símptomes del pacient es van alleujar després de ser tractat tots els dies amb clonazepam, un medicament utilitzat per tractar els trastorns convulsius i els trastorns de pànic. Els científics han explicat que els efectes neuropsiquiàtrics a llarg termini del COVID-19 encara no es comprenen completament i encara no està clar com el nou coronavirus causa aquests efectes. Van demanar un monitoratge a llarg termini d'aquests efectes per obtenir una comprensió més completa dels mecanismes darrere d'ells, i han afegit que les variants de la SCI relacionades amb COVID-19 poden estar infradiagnosticades.





Des de mitjans de l'any passat, els investigadors han descobert que fins i tot alguns pacients que es van veure afectats només lleument pel virus van patir complicacions neurològiques que anaven des inflamació cerebral i deliri fins dany nerviós i accident cerebrovascular.