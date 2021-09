Es gradua la primera promoció del programa Beques Joves Talents d'Aigües de Barcelona i la CONFAVC

Acte de graduació de les primeres tres persones becades del programa Beques Joves Talents /@Aigües de Barcelona





Aigües de Barcelona i la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) han celebrat aquesta tarda la graduació de les primeres tres persones becades del programa Beques Joves Talents, en un acte a l'Àgora del Museu de les Aigües. Es tracta d'un programa que es va iniciar fa cinc anys i actualment ja són 25 el total d'alumnes becats per cursar els seus estudis a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de Barcelona (UB). Han participat en l'acte el president d'Aigües de Barcelona, Ángel Simon; el conseller delegat d'Aigües de Barcelona, Felipe Campos, i el president de la CONFAVC, Jordi Giró.











El president d'Aigües de Barcelona, Ángel Simon, ha explicat que "el programa és una de les iniciatives incloses en el Pacte Social que impulsem des d'Aigües de Barcelona per a una reconstrucció econòmica sostenible i inclusiva, alineada amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible". Ángel Simón ha afegit que els estudiants "sou el futur d'una societat que necessita un bon impuls per abordar reptes imminents clau per a la sostenibilitat i la salut del planeta i les persones". També ha animat els actuals i futurs graduats a interactuar al programa "Alumni", per accedir a oportunitats de treball.





L'objectiu principal d'aquest programa és acompanyar joves acadèmicament brillants amb recursos econòmics limitats perquè puguin dur a terme estudis universitaris, fomentant, d'aquesta manera, la inclusió i equitat en l'educació. Els estudiants adherits al programa reben una beca que cobreix, per cada curs durant tota la carrera, l'import de la matrícula i 1.500 euros per a despeses diverses relacionades amb els estudis. Aquesta iniciativa és un clar repte d'aposta de futur i progrés, ja que les beques s'especialitzen en camps estratègics com la transformació digital, la innovació, la sostenibilitat i el desenvolupament social. Tots ells àmbits clau que, un cop graduats, els participants poden aprofitar per accedir a oportunitats de treball gràcies al programa "Alumni", que fomenta alhora la xarxa de col·laboració entre els participants i el lideratge ètic.





Clara aposta pel compromís social





El programa és un clar exemple del ferm compromís social que s'impulsa dia a dia des d'Aigües de Barcelona. Les Beques Joves Talents donen resposta als tres eixos fonamentals del pacte social: la solidaritat, per garantir la igualtat d'oportunitats; l'ocupació de qualitat, que fomenta l'accés a llocs de treball dels estudiants graduats, que han millorat la seva ocupabilitat amb aquest programa; i la reconstrucció verda, ja que aquest talent ha estat format per liderar la transformació ecològica, digital i de reindustrialització.





Per la seva banda, el conseller delegat d'Aigües de Barcelona, Felipe Campos, ha destacat que, gràcies al programa Beques Joves Talents, "contribuïm a una societat més equitativa i sostenible, on es promogui la igualtat d'oportunitats a través de les aliances, en aquest cas amb la CONFAVC ", i ha afegit la seva il·lusió per" convertir aquesta experiència en una plataforma de llançament al mercat laboral, facilitant la vinculació entre l'empresa i el desenvolupament professional dels becats i becades mitjançant accions de mentoring, pràctiques, i si les condicions són propícies, el reclutament".





L'acte ha finalitzat amb una taula rodona moderada per l'experta en gestió del talent de la UPC, Eva Gallardo. Les persones becades, Inés Fernández, Cristian Panta i Sergi Berdor, han exposat la seva experiència durant la carrera, posant l'accent en què ha significat per a ells el fet d'haver aconseguit aquesta beca i explicant breument els seus treballs de final de grau.