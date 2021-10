Foment del Treball lliura la medalla commemorativa del seu 250 aniversari al Xacobeo

Moment de l'entrega del premi/ @Foment





El president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha lliurat aquest dijous una de les set medalles commemoratives del 250 aniversari de la institució al Xacobeo per la seva important aportació al turisme de qualitat, a la cultura i l'economia.





En la seva intervenció, Josep Sánchez Llibre ha volgut destacar amb aquest premi la importància de la indústria turística en l'economia espanyola remarcant que "cal fer un esforç per recuperar els efectes negatius que la pandèmia ha comportat en aquest sector".





Sánchez Llibre ha subratllat que "el turisme és la nostra primera indústria. Cal fer tot el possible per tornar a situar aquest important sector en primeríssima línia. És aquí on val la pena ressaltar i reconèixer el que aporta el Xacobeo amb les seves moltes dimensions". "És una realitat d'èxit mundial i, també, un model d'èxit econòmic" -ha afegit. I ha afirmat que, en l'àmbit del turisme internacional, "tenim moltes possibilitats de futur en la projecció cultural de país".





El president de Foment ha remarcat, també, "la diversitat cultural paisatgística, monumental i gastronòmica del conjunt d'Espanya com un gran actiu que cal posar en valor" i ha afirmat que "cal evitar que la política ho redueixi a greuges comparatius".





Josep Sánchez Llibre ha alertat sobre les corrents econòmiques que defensen el decreixement com un "risc per a l'economia i per al finançament de les polítiques socials".





Finalment, el president de Foment del Treball ha destacat "l'aportació a l'economia catalana de molts empresaris gallecs establerts a Catalunya que, a més, s'han implicat, i molt, en institucions de la vida econòmica catalana". Josep Sánchez Llibre ha volgut fer un "reconeixement a la colònia gallega de Catalunya, present en moltes ciutats catalanes amb entitats culturals que volen mantenir viva la seva identitat gallega, el que els honra i aporta al conjunt de catalans molta riquesa cultural".





Les dues primeres Medalles d'Honor de Foment del Treball es van lliurar el passat mes de juny a l'editor Javier Godó i al primer ministre italià Mario Draghi. També es lliuraran a John Hoffman, director de la GSMA, a Isidre Fainé, president de la Fundació La Caixa, l'Associació Indústria Tèxtil Cotonera i a Susan "Zanny" Minton Beddoes, editora de The Economist.