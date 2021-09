Obertes les inscripcions per a 42 Barcelona, el campus de que prepara per a les professions digitals del futur

A partir d’avui, qui vulgui optar a entrar a 42 Barcelona, el campus de programació més innovador de Fundación Telefónica, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, situat al Parc Tecnològic de Barcelona Activa, ja s’hi pot registrar gratuïtament a 42barcelona.com. Aquest campus és gratuït, presencial i obert 24x7; el model de 42 està avalat per l’èxit internacional a més de 30 campus i prepara per als nous perfils digitals del mercat laboral. Per a l’admissió a l’acadèmia de 42 Barcelona no es necessiten coneixements tècnics previs ni titulació de cap mena, només cal tenir més de 18 anys, ganes d’aprendre, actitud i perseverança i assumir la collaboració amb els altres com una màxima. És un nou concepte en el qual els estudiants i les estudiants aprenen a aprendre i trien lliurement el seu camí.





Per registrar-se gratuïtament a 42barcelona.com (les inscripcions estan permanentment obertes) només cal emplenar les dades bàsiques i, posteriorment, passar dues proves en línia: un exercici de memòria de 10 minuts de durada i un test de pensament logicomatemàtic de 2 hores. Aquesta és la primera fase de les proves que es requereixen per entrar al nou campus, que obrirà les portes el 25 d’octubre, al Parc tecnològic de Barcelona Activa, a Nou Barris, en un espai de 1.622 m² amb capacitat per a 600 estudiants i que contribuirà a formar els professionals digitals del present.





42 Barcelona





Una vegada se superin els tests en línia, els candidats i les candidates hauran d’estar atents a les convocatòries de les proves de selecció o piscines (el registre estarà obert fins que se’n completi l’aforament). La primera piscina començarà el 25 d’octubre. Aquesta prova final, la més dura i exigent, valora les possibilitats reals dels aspirants i les aspirants per aconseguir la seva plaça definitiva a 42 Barcelona. Per a això, en 26 dies hauran de fer un total de 13 projectes i estar una mitjana de 10-12 hores diàries a l’acadèmia. Durant aquest període, els candidats i les candidates s’enfrontaran al que serà el més semblant al seu dia a dia a 42, a la filosofia amb què es treballa al campus: hauran de trobar la manera d’adaptar-se, de superar els contratemps i de resoldre nous reptes, una prova que els submergirà en els principis del món de la programació.





La metodologia i la filosofia de 42, una aposta segura





Els nous reptes i oportunitats de la revolució digital obliguen els professionals i les professionals al life long learning, un procés d’aprenentatge continuat perquè puguin ser competents en el mercat laboral durant la seva trajectòria professional. La metodologia de 42, que ara aterra a Barcelona i fa dos anys que està implantada amb èxit a Madrid i uns mesos a Urduliz (Biscaia), prepara la societat per a aquesta nova ocupabilitat. Aquest model té per objectiu formar els futurs programadors i professionals digitals qualificats perquè puguin fer front als nous reptes laborals, uns perfils digitals que, després de la pandèmia, són més necessaris que mai per reactivar l’economia.





El model 42 assumeix el repte d’oferir oportunitats laborals en tecnologies com la ciberseguretat, les dades massives (big data), la intelligència artificial, la cadena de blocs (blockchain) o la IoT, entre d’altres. Amb una mitjana de durada de tres anys, els i les estudiants surten preparats per treballar en el mercat laboral en l’àmbit digital. Un mètode pioner i disruptiu, basat en l’aprenentatge entre parells, la gamificació i l’autoaprenentatge, que ha donat resultats tan reeixits com el 100% d’ocupabilitat a més de trenta països o una mitjana de vuit ofertes de treball per estudiant durant el temps que estan en el programa.





El model 42 creix a Espanya





Amb 42 Barcelona, Fundación Telefónica, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona fan un pas més i s’anticipen a l’escenari professional del futur. Junts volen donar resposta a les necessitats del mercat laboral i preparar la societat per a les noves professions digitals, en un marc, Barcelona, que és un referent d’innovació i que té un ferm compromís per captar talent tecnològic i apostar per la formació digital per a tota la societat.





42 Barcelona segueix la línia del campus de Madrid, en marxa des de fa més de dos anys i en ple rendiment; d’Urduliz (Biscaia), inaugurat aquest any; Màlaga, que obrirà les portes també durant l’últim trimestre del 2021 i més endavant ho farà Alacant. De fet, l’expansió a la resta del territori està avalada per l’èxit de les acadèmies de Madrid i d’Urduliz, que ja han apassionat les persones que volen créixer professionalment en l’àmbit digital. S’hi han inscrit més de 30.000 persones d’edats compreses entre els 18 i els 61 anys, unes dades que avalen que és un espai obert a tothom.