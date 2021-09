Moren 116 presos en dos motins en presons de l'Equador

El president de l'Equador, Guuillermo Lasso, ha confirmat que el nombre de presos morts a causa dels dos motins que es van produir aquest dimarts a la Penitenciaria del Litoral de la ciutat de Guayaquil, a l'oest de país, ha augmentat a 116 i més de 80 han resultat ferits.





En una roda de premsa des de la ciutat, el mandatari ha assegurat que totes les víctimes són persones privades de llibertat, així que no hi ha hagut membres del personal de centre afectades pel succés.





Una dona fora de la presó mentre passa el motí @ep





Lasso ha assegurat que els fets "han afectat greument els Drets Humans de les persones privades de llibertat i de personal del cos de Seguretat Penitenciària i membres de la Policia Nacional", especialment el seu dret "a la integritat personal".





Prèviament, el president ha decretat l'estat d'excepció en el conjunt de sistema carcerari sobre la base de la "greu commoció interna". Aquesta mesura regirà durant 60 dies i es fonamenta en les circumstàncies viscudes, i amb la finalitat de "precautelar els drets" dels presos, recull el diari 'El Comercio'.





Així, aquesta mesura busca prendre el control de la situació i restablir la convivència pacífica, l'ordre i el normal funcionament dels centres, de manera que els militars i policies poden actuar a l'interior i exterior de les presons.





El decret també ha anat acompanyat de la suspensió del dret a la inviolabilitat de la correspondència i la llibertat d'associació i reunió dels presos.





PUNTS D'INFORMACIÓ I ENVIAMENT DE RECURSOS





El Govern de l'Equador ha anunciat que, per tal que els familiars dels presos coneguin l'estat de salut dels reclusos, s'habilitaran dos punts d'informació en llocs de la ciutat.





Lasso ha promès també que l'Estat dotarà d'assistència psicològica a qui ho requereixi i que, per millorar les condicions actuals de les presons, es farà una revisió que garanteixi que es compleixen els estàndards internacionals en matèria de drets humans.





D'altra banda, el president ha confirmat també el desemborsament de recursos econòmics per complir amb el seu pla governamental, ja dissenyat, que busca solucionar els problemes del sector penitenciari.





"Anem a comptar amb la Penitenciaria (del Litoral). Va a comptar amb tots els recursos econòmics per a actuar amb la major celeritat possible i poder començar amb la intervenció", ha anunciat el mandatari, que ha demanat "temps per dur a terme" aquest procés.





DOS MOTINS A LA PRESÓ DE GUAYAQUIL





La Penitenciaria del Litoral ha viscut aquest dimarts un primer motí al matí i, després de sufocar la situació, a la tarda es va tornar a donar un altre en què, aquest cop, es van emprar armes de foc. Les forces de seguretat han confiscat un fusell, una pistola, 102 municions i 18 armes blanques, a més de droga i altres objectes prohibits.





Les autoritats penitenciàries han atribuït el motiu d'aquest fet a un conflicte entre bandes rivals pel control de la presó. Segons la policia, els presos dels pavellons 8 i 9 han atacat als reus del pavelló 5 d'aquest centre carcerari. En concret, segons investigació preliminar, les bandes involucrades serien 'Els Choneros', 'Els Lagartos' i 'Els Tiguerones'.





En aquest context, la ministra de Govern de l'Equador, Alexandra Vela, ha informat aquest dimecres que les autoritats han reprès el control del centre penitenciari.





Durant l'operatiu han participat 500 membres de diferents unitats de la Policia, segons ha confirmat el mateix Ministeri de Govern a través del seu compte de Twitter. Vela ha analitzat l'operació en una reunió virtual amb la comandant general de la Policia, Tannya Varela, l'alt comandament policial i autoritats del Servei Nacional d'Atenció a Privats de Llibertat (SNAI).





Amb aquests serien ja més de 200 persones les que han mort a les set presons de país en el que va d'any, amb una de les més grans massacres el passat 23 de febrer a les presons de Llibertat Zonal 8 i Serra Centre Nord, en la província de Cotopaxi, i a Conca, a la província d'Azuay, que es van saldar amb 80 presos sense vida.





El president de l'Equador va declarar al juliol l'estat d'emergència en el sistema carcerari del país i va canviar al director del SNAI optant per Fausto Cobo.





No obstant això, el mandatari equatorià ha nomenat aquest mateix dilluns a Cobo com a nou director del Centre d'Intel·ligència Estratègica, de manera que el coronel Bolívar Garzón, exresponsable de la presó de Cotopaxi, ha estat designat per liderar ara el SNAI, informa el diari equatorià 'El Comerç'.