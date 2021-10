Investigadors troben la solució per transformar el CO₂ en carboni sòlid

@EP





El diòxid de carboni, des de fa temps, és aquest gas maleït per a moltes institucions, ecologistes i algunes empreses que està íntimament lligat amb l'efecte hivernacle i l'escalfament de la terra. A principis d'aquest mes de setembre, se sentia a parlar de la nova mesura de l'Agència Tributària de Catalunya que pretén que conductors de turismes, furgonetes i motocicletes paguin un impost sobre la base de les emissions de diòxid de carboni de 2020.





Aquest és només un exemple de les noves normes que des de l'administració s'estan començant a tirar endavant per reduir el gas carbònic de la nostra societat i fer disminuir els alts nivells de diòxid que, segons l'ONU, provocaran un augment de la temperatura de 4,4 C° a final de segle.





Una altra opció fer baixar les xifres de diòxid de carboni l'han proposat uns investigadors de la Universitat d’Ottawa, els quals han aconseguit transformar el diòxid en forma de gas (CO2) en carboni sòlid. L'equip investigador ha fet servir una "llum visible" per fer el canvi d'estat, ha informat aquest dijous el Departament de Recerca i Universitats.





DE C02 A CARBONI SÒLID GRÀCIES A UNA LLUM





Seguint el document en línia del Departament, els científics de la Universitat d'Ottawa, "han reduït el gas de diòxid de carboni a carboni sòlid en una superfície de plata nanoestructurada il·luminada amb llum verda, sense necessitat de cap altre reactiu". Això significa un avanç considerable en l'esforç per reduir el CO2, ja que en els darrers anys s'estava intentant desenvolupar tecnologies que permetessin transformar el diòxid de carboni en altres substàncies utilitzant llum visible.





Emissió de llum per fotoluminiscència de carboni sòlid formada sobre una nanoestructura de plata / Universitat d’Ottawa, OSA Òptica







"Els electrons de més energia excitats en la superfície de plata per la llum verda es transfereixen a les molècules de diòxid de carboni, i inicien la dissociació", ha assenyalat la Generalitat en la seva explicació. "A més, s’ha observat que els dipòsits de carboni resultants emeten una intensa llum groga a temperatura ambient, un fenomen conegut com a fotoluminiscència", han afegit.





Amb el resultat de la investigació, els experts confien que, a banda d'obtenir carboni directament del gas CO2, podran desenvolupar transformacions químiques impulsades per energia solar, nous processos catalítics a escala industrial i noves metasuperfícies emissores de llum.





ELS EFECTES DEL CO2





El mateix estudi de la Universitat d'Ottawa apunta que l'objectiu principal és "reduir el gas d’efecte hivernacle que contribueix a l'escalfament global" a través "d'una nova via amb baix consum energètic". En aquest sentit, l'informe publicat aquest mes d'agost per l'IPCC, el comitè de científics experts vinculat a l'ONU, revela que la concentració en l'atmosfera de CO2 és la més alta registrada en els últims dos milions d'anys.





Pel que fa al gas metà i òxid nitrós, els altres dos grans responsables de l'escalfament de la terra, no havien arribat a uns nivells tan alts en els últims 800.000 anys, indica l'ONU. Així, els experts de l'organització mundial preveuen que, a part que pugi la temperatura al planeta, s'incrementarà el nivell de l'aigua del mar, i es produiran més desastres naturals i fenòmens meteorològics.





L'IPPC, tal com descriu a l'informe, espera que l'any 2100 la crescuda del mar sigui de 40 centímetres, o fins als 80 centímetres en l'escenari menys optimista. Això contribuirà a inundacions de zones costaneres "més freqüentment", i que "esdeveniments extrems relacionats amb el nivell de l'aigua que abans tenien lloc cada cent anys podrien ocórrer anualment a finals de segle".





El secretari general de l'ONU, António Guterres, el dia de la presentació d'aquest estudi -el 9 d'agost d'enguany- va afirmar que "el canvi climàtic és generalitzat, ràpid i s'intensifica" i que "hem d'actuar decisivament per evitar una catàstrofe". Precisament en el marc dels Acords de París per combatre la crisi climàtica, es va pactar l'objectiu que el 2040 la temperatura podria pujar un màxim d'1,5 graus, fet que l'anàlisi de l'IPPC veu complicat si no es prenen "mesures dràstiques i radicals".