El Parlament rebutja un referèndum en aquest mandat amb el 'no' de Junts i l'abstenció d'ERC

El Parlament ha rebutjat aquest dijous amb el 'no' de Junts i l'abstenció d'ERC la proposta de resolució de la CUP que demanava a la Cambra comprometre a celebrar un referèndum d'autodeterminació en aquesta legislatura i instava a la Generalitat a "iniciar immediatament els debats i treballs necessaris per garantir la seva realització".





La resolució, que s'ha votat en el Debat de Política General a la Cambra catalana, no ha tirat endavant perquè només han comptat amb 9 vots favorables de la CUP, 33 abstencions d'ERC, mentre que ha rebut 87 vots en contra del PSC- units, Junts, els comuns, Vox i el PP; Cs no ha participat de la votació.





La proposta de la CUP de fixar un referèndum abans que acabi el mandat no va ser rebuda amb bons ulls ni per ERC ni per Junts, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va advertir dimecres als 'cupaires' que en l'acord d'investidura no s'inclouen dates concretes per a exercir l'autodeterminació i els va demanar cenyir-se a aquest pacte.