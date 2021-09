Mor sobtadament Ángel Rafael Cerdeño, el corresponsal de Telecinco a Caracas

@Telecinco





El periodista Ángel Rafael Cerdeño, corresponsal de la cadena Telecinco a Caracas, ha mort aquest dijous sobtadament als 38 anys. La notícia s'ha fet pública gràcies a una companya de professió que treballa per Nius Diario, mitjà amb el qual també col·laborava Cerdeño. Segons explica la periodista, a Ángel Cerdeño "no li passava res, aparentment". Un dijous va començar a trobar-se malament i va patir un desmai, així que "es va embarcar en el periple habitual de cercar un hospital que l'atengués a Caracas".





"No va tenir sort amb els dos primers, on li van dir que ni tan sols havia metges", narra la companya. "Als hospitals públics de Veneçuela hi ha poca cosa. Ni aigua, ni llençols, ni medicaments, ni metges. En els privats sí que n'hi ha, però costen molts diners i tot just un 2% de la població s'ho pot permetre", afegeix.





Després d'un llarg recorregut per diferents centres hospitalaris, el corresponsal de Telecinco va aconseguir ser atès. No obstant això, segons la seva companya, "li van dir que no sabien què li passava i el van enviar a casa. Que si repòs, que si amoxicil·lina (que és dels pocs medicaments que encara es troben amb seguretat a les farmàcies), que si en uns dies li farien alguna prova per dilucidar l'origen de la seva malaltia. No va arribar a les proves. Veneçuela el va matar ", ha conclòs contundent la col·laboradora.