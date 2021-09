El Banc Sabadell rebaixa en 200 sortides l'ERO, fins als 1.730 afectats

@EP





El Banc Sabadell ha rebaixat en 206 les sortides previstes en l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) plantejat per la direcció de l'entitat als sindicats, passant de 1.936 a 1.730 afectats, segons han informat fonts sindicals a Europa Press.





En concret, 1.450 sortides es produirien en la xarxa d'oficines, d'ells, 1.025 administratius i 425 gestors, 35 a les direccions territorials i 245 en serveis centrals. A més, el banc ha millorat algunes de les seves propostes, en incloure en els col·lectius que puguin adherir-se a les mesures a tot el personal comercial de l'entitat, al mateix temps que s'ha mostrat favorable a incloure una quota màxima de 50 persones, si fos necessari en algun territori, de persones d'entre 50 i 55 anys.





Així mateix, la direcció del Sabadell ha millorat la seva proposta de prejubilacions. El col·lectiu de treballadors majors de 58 anys, i fins als 62 anys, comptaria amb una prejubilació del 57% del salari anual -enfront del 55% proposat anteriorment per l'entitat-, mentre que els empleats que es prejubilin amb entre 56 i 57 anys tindran una prejubilació del 55% del salari -enfront del 50% anterior- amb "topalls i descomptant atur i subsidis que es poguessin sol·licitar".





Per als menors de 50 anys, s'ha proposat baixes incentivades de 30 dies de salari, fins a un màxim de 30 mensualitats, al que se sumaria 2.000 euros per trienni complet. Anteriorment, l'entitat contemplava una indemnització de 27 dies per any treballat, fins a un màxim de 18 mensualitats.





CCOO considera que la rebaixa proposada per Sabadell és "encara insuficient" per garantir la voluntarietat de l'ERO i ha afirmat que algunes de les mesures d'afectació estan "molt lluny" de considerar-se un avanç.





En canvi, el sindicat ha reclamat que s'inclogui la clàusula de voluntarietat "tal com està estipulat en l'ERO de CaixaBank" i que es treguin "tots els condicionants d'edat i antiguitat" per a l'adhesió a l'expedient de regulació d'ocupació. En cas d'excloure a un col·lectiu, ha demanat que es resti del nombre total d'afectats.





També ha sol·licitat que es prioritzi la sortida de determinats col·lectius o edats, "però no excloure ningú", així com "limitar al banc" la possibilitat de denegar adhesions "de manera arbitrària". Així mateix, ha demanat que es millori l'oferta realitzada per prejubilacions partint del pacte a què es va arribar al desembre de 2020 per al pla de 1.800 sortides voluntàries.